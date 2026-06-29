墨西哥「蝙蝠俠」出沒？膠帶綁偷車賊兼留字示眾　警方反追查身分

墨西哥近日出現一名被網友暱稱為「墨西哥蝙蝠俠」的神秘人，因接連追捕涉嫌偷竊機車的嫌犯，並將人用膠帶綁在路燈柱上公開示眾，引發國內外關注。不過，當地警方並未將他視為打擊犯罪的英雄，而是以涉嫌非法拘禁、傷害等罪嫌展開調查，正全力追查其身分。



竊車賊遭綁路燈柱

事件發生在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的拉戈斯德莫雷諾（Lagos de Moreno）。自本月13日起，當地陸續有至少5名男子被發現遭大量膠帶牢牢綑綁在路燈柱上，嘴巴也被封住，額頭或臉上還被寫上西班牙文「Ratero」（小偷），並畫上鬍鬚和貓鬚塗鴉；涉嫌遭竊的機車則被放置在一旁，疑似作為「犯罪證物」。

墨西哥近日出現一名被網友暱稱為「墨西哥蝙蝠俠」的神秘人，因接連追捕涉嫌偷竊機車的嫌犯，並將人用膠帶綁在路燈柱上公開示眾，引發國內外關注。（X@LuisCardenasMx）

根據當地媒體報道，這名身分不明的義警專門鎖定涉嫌偷竊機車的嫌犯，並在夜間將人制伏後綁在街頭，等待警方前來處理。由於作案手法宛如漫畫英雄懲奸除惡，墨西哥媒體和網友紛紛稱他為「拉戈斯德莫雷諾的蝙蝠俠」（Batman of Lagos de Moreno）。

不過，哈利斯科州公共安全廳長赫南德斯（Juan Pablo Hernández）表示，警方目前將遭綑綁的男子視為案件受害者，而非犯罪嫌疑人，因他們都遭受不同程度的毆打及受傷。警方已接獲5宗相關案件，目前尚未逮捕任何人，但已鎖定兩輛可能涉案的車輛，持續追查這名神秘義警。至於這些男子是否涉及機車竊盜，也仍在調查中。

事件曝光後，在墨西哥網路掀起熱烈討論。部分民眾認為，當地機車竊案頻傳、治安惡化，「墨西哥蝙蝠俠」只是替警方做了該做的事；但也有人認為，無論嫌犯是否犯罪，都不應以私刑取代司法，否則將造成法治遭到破壞。

外媒指出，哈利斯科州長期飽受犯罪集團活動困擾，治安問題嚴重，也使部分民眾對執法效率失去信心。然而，墨西哥法律禁止民眾私自執法，警方強調，任何人若涉及非法拘禁、傷害他人，都必須依法接受調查，不會因其打擊犯罪的動機而獲得豁免。

【延伸閱讀】美國無人駕駛的士變賊車 匪徒直接搭Waymo逃逸 半年仍未落網

+ 20

延伸閱讀：

影/委內瑞拉7.5強震熱心民眾助救援 中餐館員工開吊臂車救7人

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】