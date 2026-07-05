世界盃｜墨西哥坐擁高原優勢 英格蘭傳用「偉哥」應對 杜慈否認
撰文：張子傑
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世界盃進入16強階段，英格蘭將於7月4日作客東道主之一的墨西哥，賽事於墨西哥城上演，有當地傳媒稱，「三獅軍團」計劃安排隊員服用壯陽藥「偉哥」（viagra，又稱威而鋼），以應對高原環境，但教練杜慈（Thomas Tuchel）否認。
天空新聞及雅虎體育（Yahoo Sports）4日報道，墨西哥城位處海拔2200米，墨西哥憑此優勢在主場出戰時甚少落敗，數據顯示這隊主辦國出戰89場，只輸過2場，而最近一次出師不利已經是2013年，因此今仗對希望自1966年再次奪得世界盃的英格蘭而言是一大挑戰。
報道指，「偉哥」除了用於壯陽，亦有助減輕在高原環境體力消耗相關的疲勞感，因此有消息稱國際足協（FIFA）批准英格蘭球員在賽前服用這款藥物。
杜慈在賽前記者會被問及此事時，稱沒聽過有關消息，因此消息不實。不過他提到球隊確實受到高原環境影響，例如自己整天留在酒店房內時會感到頭痛，而且不像其他日子一樣睡得媒。
杜慈強調，大家都努力適應，球隊亦提早一天抵達體驗情況，避免在開賽前熱身時才有首次感受。他認為，墨西哥每次開賽時的表現佔上風並非偶然，因此相信對英格蘭而言，開賽首15至20分鐘將是最艱難時刻。
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