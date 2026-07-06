世界盃｜美國前鋒巴洛根紅牌停賽暫緩　特朗普被指曾聯絡FIFA主席

國際足協（FIFA）7月5日宣布，與波斯尼亞作賽時被罰紅牌的美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun），雖被處罰禁賽一場，但暫緩一年執行。這結果使得這位美國隊頭號射手得以出戰世界盃16強賽事，將對陣比利時。美國《紐約時報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾直接聯繫國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求他重新審視此禁賽決定，認為該紅牌存在爭議。



2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室手持國際足協世界盃獎杯，宣布12月將在華盛頓進行2026世界盃抽籤儀式。副總統萬斯（JD Vance，左）和國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino，右）站在他身旁。（Reuters）

美媒：特朗普致電恩芬天奴促檢視決定

《紐約時報》引述3名知情人士透露，特朗普當7月1日致電恩芬天奴諾，要求對方重新審視巴洛根的紅牌停賽處罰。巴洛貢當天在美國隊2:0戰勝波黑隊的32強賽中，因踩中對方球員梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）腳跟腱被罰紅牌。

新華社報道，國際足協於7月5日宣布，巴洛貢由於違反《國際足聯紀律準則》第14條和第66條，被處以禁賽一場的處罰。不過，國際足協紀律委員會同時依據該準則第27條，有權完全或部份緩期執行某項紀律處罰，對巴洛貢的禁賽確定為暫緩一年執行。

2026年7月1日世界盃32強賽事，美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）因嚴重違規被罰紅牌。（Reuters）

巴洛根6日可出戰16強賽事

新華社報道，國際足協發布公告稱：「該場禁賽的執行暫緩一年，進入考察期。若巴洛根在考察期內再次犯下性質及嚴重程度類似的違規行為，則此暫緩決定將撤銷，原處罰將予以執行，且不影響對新違規行為追加的任何額外處罰。」

這項最新決定，使得巴洛貢有資格出戰6日對陣比利時的比賽，這也是自1962年以來，國際足協首次允許一名原本應被停賽的球員繼續出戰比賽。

特朗普同日在社交平台上表示，對國際足協允許巴洛貢出戰的決定表示歡迎，稱「感謝國際足總做出了正確的決定，糾正了這一巨大的不公」。不過，他並未提及自己有否致電恩芬天奴，也未將這一決定歸功於自己。