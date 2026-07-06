世界盃｜美國前鋒巴洛根紅牌停賽暫緩 特朗普被指曾聯絡FIFA主席
撰文：蕭通
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國際足協（FIFA）7月5日宣布，與波斯尼亞作賽時被罰紅牌的美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun），雖被處罰禁賽一場，但暫緩一年執行。這結果使得這位美國隊頭號射手得以出戰世界盃16強賽事，將對陣比利時。美國《紐約時報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾直接聯繫國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求他重新審視此禁賽決定，認為該紅牌存在爭議。
美媒：特朗普致電恩芬天奴促檢視決定
《紐約時報》引述3名知情人士透露，特朗普當7月1日致電恩芬天奴諾，要求對方重新審視巴洛根的紅牌停賽處罰。巴洛貢當天在美國隊2:0戰勝波黑隊的32強賽中，因踩中對方球員梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）腳跟腱被罰紅牌。
新華社報道，國際足協於7月5日宣布，巴洛貢由於違反《國際足聯紀律準則》第14條和第66條，被處以禁賽一場的處罰。不過，國際足協紀律委員會同時依據該準則第27條，有權完全或部份緩期執行某項紀律處罰，對巴洛貢的禁賽確定為暫緩一年執行。
巴洛根6日可出戰16強賽事
新華社報道，國際足協發布公告稱：「該場禁賽的執行暫緩一年，進入考察期。若巴洛根在考察期內再次犯下性質及嚴重程度類似的違規行為，則此暫緩決定將撤銷，原處罰將予以執行，且不影響對新違規行為追加的任何額外處罰。」
這項最新決定，使得巴洛貢有資格出戰6日對陣比利時的比賽，這也是自1962年以來，國際足協首次允許一名原本應被停賽的球員繼續出戰比賽。
特朗普同日在社交平台上表示，對國際足協允許巴洛貢出戰的決定表示歡迎，稱「感謝國際足總做出了正確的決定，糾正了這一巨大的不公」。不過，他並未提及自己有否致電恩芬天奴，也未將這一決定歸功於自己。
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