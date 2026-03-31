敘利亞總統沙拉率團訪德　默茨：八成難民三年內應返國

敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）率代表團抵達德國柏林與德國總理默茨（Friedrich Merz）會晤。默茨在會晤期間明確表示，希望在未來三年內，八成住在德國的敘利亞難民（約80萬人）能返回家園，優先遣返無有效居留權者以及犯罪分子。



默茨表示：「在敘利亞，多年來企業、學校、托兒所和醫院遭到破壞，他們將在敘利亞發揮重要作用。」他亦指出，許多敘利亞難民為德國做出貢獻，那些融入良好、有工作的專業人士可以留下。

默茨上台後對移民與難民實施更嚴格的管控。此前，前總理默克爾（Angela Merkel）接收來自敘利亞和阿富汗等國約100萬名尋求庇護者後，反移民的極右翼德國另類選擇黨（AfD）的支持率飆升。

2026年3月30日，敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）與德國總理默茨（Friedrich Merz）在聯邦總理府舉行新聞發布會。（Getty）

「在未來三年內，這也是沙拉總統的願望，目前居住在德國的敘利亞人約有80%應該返回家園，」默茨說道，並補充：「我們需要一個可靠的遣返方案，尤其要與敘利亞合作。」

沙拉表示，敘利亞永遠不會忘記德國在內戰期間向難民敞開大門，並稱：「正在與德國友人合作，建立一個循環移民模式，讓敘利亞人才能夠為國家重建做出貢獻。」