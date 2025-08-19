近期陣雨頻繁，有時在外走着突然就下起了雨，如果沒帶傘，難免會淋濕。然而，一次看似普通的淋雨，卻可能隱藏着嚴重的健康風險。



8月份，河南的海女士在外突遇暴雨，所穿的雨衣未蓋到頭部，就這樣淋了十幾分鐘的雨。到家後她又忙着給孩子洗澡，沒顧上自己，結果晚上突然渾身抽搐、口吐白沫、短暫失憶，確診病毒性腦膜炎住院治療。

此前，湖南長沙一29歲男子下夜班途中淋雨，全身濕透，當晚出現發燒伴頭痛症狀。次日病情迅速惡化，體温升至39.5℃，頭痛劇烈，並伴隨噁心、嘔吐、畏光、頸部僵硬，甚至出現意識模糊。經頭顱CT和腰椎穿刺檢查，男子被確診為化膿性腦膜炎，因病情危重，被轉入重症監護室治療。

淋了一場雨為什麼會誘發腦膜炎？淋雨後應該怎樣處理？

狂風暴雨注意！淋雨十幾分鐘可致腦膜炎 濕身涉水後要做這3件事

淋雨後不當回事？當心腦膜炎找上門

人在淋雨受涼後，機體抵抗力下降。這時，細菌、病毒、真菌等病原體更容易擴散入侵中樞神經系統，引發腦膜炎。常見的腦膜炎有以下四種：

細菌性腦膜炎

淋雨後，原本潛伏在鼻咽部的病原體（如肺炎鏈球菌、腦膜炎奈瑟菌等）可能通過血液循環或鄰近組織（如鼻竇、中耳）的感染灶擴散，突破血腦屏障，侵入顱內引發感染。

病毒性腦膜炎

通常由腸道病毒（如柯薩奇病毒、埃可病毒）、單純皰疹病毒、腮腺炎病毒等引起，可通過飛沫、糞口路徑等多途徑傳播。

真菌性腦膜炎

新型隱球菌通過呼吸道進入人體，隨着血液循環進入中樞神經系統，尤其容易攻擊免疫力低下的人群。

寄生蟲感染引發腦膜炎

吃一口沒煮熟的生鮮，或在野外游泳時嗆水，都可能讓阿米巴原蟲、廣州管圓線蟲和囊尾蚴等寄生蟲進入人體，引發腦膜炎。

這類疾病往往起病急、進展快、併發症多，若不及時治療，可導致嚴重後果，甚至危及生命。

從發病到死亡最快只要24小時

腦膜炎早期症狀包括髮燒、頭痛、乏力、噁心、嘔吐、注意力不集中等，易與感冒混淆，但症狀往往很快加劇，部分嚴重病例從發病到死亡，最快只要24小時。腦膜炎的常見症狀包括：

頭痛

劇烈頭痛，難以緩解。嚴重時伴噁心、嘔吐，甚至是噴射狀的嘔吐。

發熱

持續性的高熱（39-40℃以上），一般的抗菌治療難以控制體温。

頸項強直

表現為頸部痠痛、僵硬，頸部屈曲受限。

精神狀態改變

感到疲倦、嗜睡、煩躁、畏光，甚至出現癲癇發作、抽搐、休克等症狀。

對於嬰幼兒、老年人等易感人群，接種疫苗是預防腦膜炎的重要措施。目前，國內已經引入了多種腦膜炎疫苗，如A群流腦疫苗、乙型流感嗜血桿菌疫苗等。

但接種疫苗並不能保證對所有類型的病菌都有效，也無法覆蓋全部人群，在日常生活中，預防腦膜炎仍以加強個人防護為主。平時注意保暖，不要過度勞累，適當鍛鍊，增強免疫力。

淋雨、涉水後做好這三件事！

雨水看似乾淨，但降落過程中會吸附空氣中的灰塵、汽車尾氣顆粒等污染物，同時，還攜帶了細菌、真菌等致病菌。

淋雨、涉水後，要做好以下這三件事：

徹底清潔

熱水能促進血液循環，儘快用熱水洗個澡，好好清潔頭皮和頭髮。洗完要立即吹乾頭髮，預防感冒。

如果蹚了積水，要重點清洗腳部，去除泥沙等污染物，再用肥皂或沐浴露清洗。若皮膚破損或雨水進入耳朵，可用無菌棉籤蘸點酒精或碘伏，輕輕清理。

衣物消毒

淋過雨的衣服帶着各種污染物，回到家後儘快脱掉，和其他衣服分開清洗。可用消毒液浸泡再洗，徹底殺菌。蹚水濕透的鞋子應清洗曬乾後再穿。

注意保暖

淋雨後身體受寒，要及時換上乾爽保暖的衣服，喝點熱水熱湯，幫助身體迅速恢復正常温度。

同時，注意不要進入温度較低的空調房，容易引發感冒、關節疼痛，甚至誘發心肌炎、腦膜炎等疾病。

特別提醒：

當前正值高温多雨季節，出行前查看天氣，常備雨具。淋雨後不要掉以輕心，及時做好個人清潔。若出現頭痛、高熱、脖頸僵硬等症狀，及時到醫院檢查治療。