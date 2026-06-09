日本史上最慘烈洞爺丸海難　晴空突變狂風暴雨　1155人死亡或失蹤

1988年，連接青森與北海道的青函隧道啟用，它不但是世界第二長的鐵路隧道，更是世界最長的海底隧道，有了這座隧道，日本火車也終於能夠跨越地理限制，並開入日本最北的島嶼。而這座青函隧道建成的契機，則出自於一起嚴重的海難事故，這起事故也是日本發生過最嚴重的海難事故之一，今天，就讓我們來看看這起「洞爺丸事故」吧。



颱風侵襲 海況不佳導致船隻停駛

1954年9月26日，梅瑞颱風侵襲日本，此時一艘日本國鐵的青函聯絡船「洞爺丸」正停靠在函館港之中等待著返回青森港的時間，當時的北海道與青森之間並沒有隧道連接，要往返兩地，都得靠聯絡船的接送。洞爺丸在早上6點30分從青森港出發，於11點左右抵達函館港，並預計於下午2點40分出發返回青森。

昔日的「洞爺丸」（北海道新聞）

洞爺丸海難事故相關照片：

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然而，根據天氣預報，梅瑞颱風預計將會於下午5點左右通過津輕海峽，惡劣的海況讓部分的聯絡船宣佈停航，也讓想前往本州的乘客們都聚集到了預計出發的洞爺丸上。但也因為人數過多，加上當天因颱風導致電力系統不穩，因而拖延到了出航時間，可能撞上颱風的恐懼讓洞爺丸只得宣布停航。

唐突的晴空萬里 判斷錯誤導致無可挽回的後果

到了下午5點，這時的函館港以及津輕海峽卻顯得一片晴朗，彷彿颱風不存在似的，洞爺丸的近藤船長判斷此時是颱風眼經過此處，正是出航的好時機，因此宣布洞爺丸將在晚上6點30分出發。但是，這其實並不是颱風眼經過此處，而是由於囚錮鋒通過所造成的短暫晴朗，海況依然是危機四伏。

從函館港離開的洞爺丸才剛離開了港口不久，晴朗的天候卻頓時變成了狂風暴雨，風浪過大使得洞爺丸只能拋錨在了函館外海，近藤船長本來想將船隻駛向附近的淺海避難，卻因為猛烈的風雨使得海水灌入甲板，發電機也因此失效，洞爺丸只得漂流在汪洋之中聽天由命。

晚上10點40分，洞爺丸向外發出了求救信號，但已經太遲了，一陣大浪使得洞爺丸翻覆在海洋之中，由於惡劣的天候讓救援也難以進行，絕大多數的乘客都因此在這片海洋上丟了性命。

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橫跨海峽的青函隧道開始興建

這場洞爺丸事故造成了大量了傷亡，總計1314名船員與乘客之中，有多達1155人死亡或是失蹤，獲得救助存活下來的僅僅只有159人。除此之外，當天還有其他艘貨船也被颱風給捲入，造成了約300人左右的死亡，也讓這起事故成為了日本史上最大的海難事故。

以這起事件為契機，日本政府也體會到了興建青函隧道的重要性，並加速了興建的進程。1961年，青函隧道開始動工，花費了整整20多年的時間，這條橫跨津輕海峽的大型海底隧道終於在1987年竣工，不但大幅縮短的兩地往來的時間，也讓人們終於不用擔心海相的侵擾，可以安全的來往北海道與本州之間。

洞爺丸事故發生後，日本政府加速興建青函隧道。（GettyImages）

瞬息萬變的大自然尤為可怕

「洞爺丸事故」是一場歷史性的災難，也體現出了海洋與大自然的瞬息萬變是多麼的恐怖，但也以此為契機，才終於讓兩地居民有一條更安全的隧道可以使用，也希望亡者看著這條更安全的海底隧道，能夠感到安心並且安息吧。

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