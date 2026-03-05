亞馬遜巴林數據中心遭襲擊　伊朗指控其支援美軍或成報復打擊目標

亞馬遜（Amazon）雲端運算部門表示，其位於巴林的設施3月1日因附近無人機襲擊而受損。此外，該公司位於阿聯酋的兩座資料中心也遭到無人機「直接襲擊」而受損。據伊朗官方媒體周三報道，伊朗指控亞馬遜（Amazon）位於巴林的數據中心為美軍軍事行動提供支援，並暗示其可能成為報復性打擊的目標。



亞馬遜資料中心受襲後除結構性損壞外，還遭遇了電力中斷，消防員在撲滅火花和火災後，部份區域也遭受了水災。一些熱門的AWS應用程式也因此事件出現了「錯誤率升高和可用性下降」的情況。

AWS 建議雲端客戶備份數據，考慮將工作負載遷移到其他區域，並將流量引導至遠離巴林和阿聯酋的地方。

2026年3月4日，在巴林哈馬德鎮的加齊·阿爾·戈賽比女子中學，這裡是政府為居住在美國海軍基地附近、為躲避伊朗無人機攻擊而從高層建築撤離的人們提供的避難所。（Reuters）

伊朗當局未有詳細說明指控的具體細節，但明確指出對巴林的襲擊是為了「找出這些中心在支持敵方軍事和情報活動中的作用」 。

亞馬遜雲計算部門（Amazon Web Services, AWS）在巴林的數據中心區域是其在中東的關鍵樞紐之一，為該地區眾多政府與企業客戶提供服務。截至目前，亞馬遜公司未對此指控作出回應。