北約峰會前夕　俄大規模空襲基輔至少24死逾百人傷

北約峰會召開前夕，俄羅斯於7月5日晚至6日淩晨，以導彈和無人機大規模攻擊基輔及其周邊地區，造成至少24人死亡、逾百人受傷。烏方表示，這突顯烏克蘭嚴重缺乏防空攔截導彈的問題。俄羅斯則稱，烏克蘭此前對俄羅斯多地能源設施等發動大規模襲擊，因此作出回應。



2026年7月6日，烏克蘭基輔州衛星城鎮 Vyshneve遭俄方空襲，現場發生爆炸起火。（Social media via REUTERS ）

新華社報道，烏克蘭國家緊急情況局發布消息說，空襲已造成基輔市16人死亡，另有58人受傷。截至6日晚，烏方對部份受襲居民樓的搜救工作仍在進行。

基輔州州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）在社交媒體發文稱，空襲造成該州死亡人數升至8人，另有48人受傷。20名傷者入院治療，其中3人傷勢嚴重。

俄稱空襲烏克蘭軍工及能源設施

俄羅斯國防部6日通報，5日晚間至6日，烏軍使用625架無人機對俄境內的列寧格勒州（Leningrad）、布良斯克州（Bryansk）、別爾哥羅德州（Belgorod）、雅羅斯拉夫爾州（Yaroslavl）等地的民用燃料、能源基礎設施及後勤補給線發動襲擊，俄方擊落對方613架無人機。

俄方表示，作為回應，6日對烏克蘭發動大規模空襲，重點打擊了位於基輔市及基輔州與烏軍相關的軍工綜合設施、燃料和能源設施。

烏克蘭武裝部隊總參謀部同日在社交媒體發文稱，當日凌晨，烏軍對俄羅斯雅羅斯拉夫爾州、列寧格勒州的煉油廠發動襲擊，兩座煉油廠發生爆炸。

烏克蘭無人系統部隊司令布拉烏季（Robert Brovdi）亦在社交媒體發文稱，當天凌晨，烏無人系統部隊對俄後方和縱深的47個軍事目標實施了打擊，包括亞速海水域的兩艘俄國影子船隊油輪。