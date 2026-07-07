世界盃2026｜比利時用實力還擊美國　主帥加西亞：足球戰勝政治

2026世界盃16強賽，「歐洲紅魔」比利時全場壓制東道主美國，憑基迪拿尼（Charles De Ketelaere）梅開二度及雲拿根（Hans Vanaken）、盧卡古（Romelu Lukaku）前場偷波成功各建一功，最終以4：1血洗美國，昂然殺入8強。

比利時主帥魯迪加西亞（Rudi Garcia）賽後稱今場比賽是「足球戰勝了政治」，皆因東道主前鋒巴洛根（Folarin Balogun）上仗領紅，但得到掌權者施壓與FIFA特赦仍能出戰16強。



回顧這場巴洛根紅牌而引發的風波，他在32強對波斯尼亞時因粗野動作染紅，按照規則必須自動停賽一場。豈料特朗普（Donald Trump）介入，致電FIFA施壓，FIFA處理效率極其之高，罕有引用條例暫緩執行停賽令，使巴洛根能夠正常出戰16強與比利時一戰。

即使巴洛根今場特赦入正選，但面對比利時毫無亮眼表現。（路透社）

比利時方對此滿腔怒火，但申訴無果，主帥加西亞對FIFA決定表示震驚，在賽前記者會上已火力全開：「我以前不知道，原來在世界盃期間，7月5日會變成4月1日愚人節。這不是在捍衛比利時，我們是在捍衛足球的道德與廉潔。」

帶著滿腔怒火的比利時，今場在西雅圖球場用實力狠狠回擊。即使巴洛根最終出現在美國正選名單中，不過他全場近乎隱形，未有建樹。反而加西亞大膽變陣，收起迪布尼（Kevin De Bruyne）與杜古（Jérémy Doku）等主力球員，煥發比利時進攻活力。基迪拿尼上半時完成梅開二度，雲拿根、盧卡古禁區附近造成防守球員低級失誤，偷波成功，各入一球，讓東道主顏面盡失，最終比利時以4：1將美國淘汰出局。

2026世界盃16強戰，比利時以4：1大勝美國。（路透社）

加西亞賽後神情激昂，在感謝了球員努力與球迷支持後，直言正義得到伸張：「巴洛根對比賽毫無影響。起初我並不高興，但前15分鐘過後，我就知道他不會對我們造成威脅。我只能說，今天足球戰勝了政治。足球是一項美好的運動。我痛恨某些掌權者毀了它。」

比利時主帥魯迪加西亞賽後直言：「足球戰勝了政治。」（路透社）

加西亞這番說話並不針對球員，巴洛根賽後主動找到加西亞，與他進行面對面談話，「我真的很感激巴洛根過來與我交流。這不是他的錯，他不應該為此負責，我已經告訴他了。」加西亞說。

巴洛根賽後主動找到加西亞進行交流。（路透社）