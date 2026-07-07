世界盃2026｜葡萄牙出局　主帥馬天尼斯即請辭　拒認失敗力撐C朗

2026世界盃16強大戰中，葡萄牙於美國達拉斯球場以0：1遭西班牙補時絕殺。賽後，現年52歲的葡萄牙主教練馬天尼斯（Roberto Martínez）在記者會上宣布請辭，正式結束雙方為期三年半的合作關係，但他堅決否認今次出局是「失敗」。



馬天尼斯於2023年接掌葡萄牙國家隊，他的合約在本屆賽事後到期，現在葡萄牙世界盃出局是他離開的時機，「我來葡萄牙就是為了贏得世界盃，我認為如果不能奪冠，繼續留在這裏就沒有意義了，我的合約今天到期。我感到很自豪。我執教葡萄牙45場比賽，在葡萄牙我感受到了熱情和愛戴。這將是我永遠珍藏的回憶。這既是一種樂趣，也是一種自豪，更是一種責任。雖然很艱難，但這標誌着一個周期的結束，從這個角度來看，這是完全合理的。」

馬天尼斯宣布離任。（路透社）

葡萄牙擁有域天拿（Vitinha）、祖奧尼維斯（Joao Neves）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的世界頂級中場配置，但今屆世界盃卻止步16強，令馬天尼斯備受質疑。但馬天尼斯反對「失敗論」以及外界批評葡萄牙缺乏鬥志的評論，他表示：「我們沒有失敗，我們輸給了奪標熱門之一。不只是葡萄牙，很少有國家能持續打入世界盃的後期階段，要保持穩定並始終晉級非常困難。」

馬天尼斯在一年前帶領葡萄牙在歐洲國家聯賽決賽中，透過互射十二碼擊敗西班牙奪標，成為他在位期間的最佳成績。而今年7月，西班牙在象征更高榮譽的世界盃舞台復仇成功，馬天尼斯認為今場失利與擊中門柱、文迪斯（Nuno Mendes）因傷離場等細微因素有關。

馬天尼斯解釋C朗踢足90分鐘原因：「我們需要保持陣型。」（路透社）

今仗是馬天尼斯在葡萄牙帥位的告別戰，亦是陣中球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的世界盃終章，儘管馬天尼斯被質疑換人有問題以及太過圍繞巨星，他最後亦為他的戰術進行辯護：「當球隊需要入球時，你不能將C朗拿度換下，他存在感很強，能創造空間，無論是定位球還是禁區內的任何情況，換下他都沒有意義。加時賽時，或許換上干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）會更合適。但我們必須保持陣型，在90分鐘的比賽中換下隊內頭號射手是不現實的。」