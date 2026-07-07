全球奢華消費最貴城市　新加坡連續第4年居首　香港下跌一位

瑞士寶盛集團（Julius Baer Group）7月7日公布《2026全球財富及高端生活報告》，比較各城市的奢華類消費價格，新加坡連續第4年居首，香港則是第四，較去年下跌一位。



該寶盛生活指數（Julius Baer Lifestyle Index）追蹤全球25個城市20類奢侈品或服務的價格，包括私立學校學費、精緻餐飲、醫療保健、住宅物業和汽車等，資料收集分兩輪進行，時間分別為2025年11月及2026年3月。

新加坡繼續排行第一，瑞士蘇黎世第二，摩納哥升至第三，香港則是第四，較去年下跌一位。第五至第十名依次是倫敦、上海、巴黎、悉尼、米蘭、曼谷。

2022年至2026年的寶盛生活指數排行榜（報告截圖）

在各奢華消費分類中，香港在兩個分類排行第一，即在各城市中最貴，包括工商管理碩士課程（MBA，與多個城市並列第一）及律師費用（Lawyer）。

香港在另外兩個分類排行最尾，即在各城市中最便宜，包括香檳（Champagne）與珠寶（Jewellery）。

在住宅物業分類中，香港排行第二，第一為摩納哥。

各奢華消費分類的城市排行（報告截圖）

在指數繼續排行第一的新加坡，於住宅物業和汽車兩個分類皆為榜首，據《海峽時報》指，這兩個分類的權重最大，新加坡居首的另一因素還有新加坡元對美元的強勢。