全球奢華生活最昂貴城市出爐　香港排名上升　貴絕全球竟非買樓

對於想過着高級精緻生活的高淨值人士（HNW）而言，新加坡依然是全世界最昂貴的城市，至於台北則是全世界第13貴的城市。



根據瑞士寶盛銀行（Julius Baer）25日最新出爐的《2024年全球財富及高端生活報告》（ Global Wealth and Lifestyle Report）。

【懶人包】一個圖輯看清全球奢侈生活最貴城市排名 以及各城市昂貴的原因

2024年全球財富及高端生活報告（01製圖）

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）25日公布最新的《2024年全球財富及高端生活報告》（示意圖，juliusbaer.com）

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新加坡連續第2年蟬聯榜首，反映這城市國家政治和經濟穩定，加上利商環境，持續吸引超富豪進駐。

這份研究發現，以美元計算，全球「過上奢華生活的成本」，也就是包含擁車、豪宅、威士忌、高級餐飲和購買珠寶精品等生活的成本，今年增加4%，增幅較去年的6%減緩。

每個城市都有其昂貴使然因素。在新加坡，購車成本驚人，在香港則是法律服務費用，在上海則是高檔餐飲。

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跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪淨流出與淨流入人數預測。（Henley官網）

跨國投資顧問機構Henley合夥公司運用財富情報業者New World Wealth的數據，在18日發布「Henley私人財富移民報告」，列舉出各地的百萬美元富豪淨流出與淨流入人數預測。（Henley官網）

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香港和倫敦分別升高1名，排在第2與第3名。在香港，要聘請律師的費用是全世界最貴，買豪宅的成本則是世界第2高。

倫敦排名升高的部分原因是英鎊匯率走強，且英國脫歐後「有些正常化了」。

上海則落居至第4名，可能原因是房地產市場面臨挑戰，且消費者信心變得疲軟。

台北的排名則從2022年的第3名、2023年的第8名，今年下滑至第13名。

東京排名直落至23名，原因是日圓匯率走貶。

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指數中許多最大的變化都是因為匯率變動。現在以美元計價，在智利首都聖地牙哥過上奢侈生活的成本就比在東京還高，報告指出，這是以往「無法想像得到的」。

瑞士蘇黎世攀升至第6名，是今年排名躍升最多的城市，主因是瑞郎升值。

寶盛銀行這份高端生活報告排出全世界25大「最貴城市」，內容是分析住房、擁車、商務艙航班、學校教育、晚餐與其它奢侈生活項目。該銀行是在今年2月至3月期間對存在銀行家庭資產超過100萬美元或以上高淨值人士進行調查。

杜拜從2023年的第7名落至第12名。

雖然新加坡、香港仍盤踞排行榜高位，但東京、曼谷和雅加達等其他亞洲城市的名次則是下滑。

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2024年全球財富及高端生活報告列出的全球15大奢侈生活最貴城市：

1.新加坡

2.香港

3.倫敦

4.上海

5.摩納哥

6.蘇黎世

7.紐約

8.巴黎

9.聖保羅

10.米蘭

11.悉尼

12.杜拜

13.台北

14.雅加達

15.邁阿密

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】