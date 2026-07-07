世界盃｜美國鋒將紅牌暫緩惹議　歐盟批FIFA主席腐敗　高普也發聲

國際足協（FIFA）7月5日宣布，與波斯尼亞作賽時被罰紅牌的美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun），雖被處罰禁賽一場，但暫緩一年執行。美國總統特朗普（Donald Trump）6日證實曾與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）通話，要求覆核。對此，歐盟呼籲公平透明競爭，亦抨擊恩芬天奴「腐敗透頂」。名帥高普（Jurgen Klopp）也發聲，指特朗普與恩芬天奴「對足球一竅不通，根本不應該插手」。



美媒《Politico》報道，歐盟委員會發言人赫恩西羅娃（Eva Hrncirova）表示，「任何此類決定顯然都應該基於客觀透明的標準。歐盟支持公平競賽和透明競爭的原則。」

2026年6月22日，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）觀看法國對陣伊拉克的世界盃賽事。（Reuters）

歐盟體育專員格米卡萊夫（Glenn Micallef）認為，政治干預體育決策會損害體育管理機構的獨立性，表示國際足協做出錯誤決定，並稱「體育規則和體育事務的決策權屬於體育機構，而非政客。干預體育決策會損害體育的自主性。」

歐洲議會議員安德魯斯（Barry Andrews）則稱，此事件證實了國際足協是一個極度腐敗的組織，並致函國際足協，敦促其調查主席恩芬天奴，因其去年曾四次公開支持特朗普，而這些言論被指控損害了國際足協的政治中立性。

世界盃：高普2026年7月5日現身巴西對戰挪威的賽事（Reuters）

盛傳即將執教德國國家隊的名帥高普，也在接受傳媒採訪時發聲，指「這是我們的比賽，不是他們的…… 若特朗普與恩芬天奴真的私下作這些事情，這是瘋狂的，讓一切都受到質疑。」

他續指「這兩個人，對足球一竅不通，根本不應該插手這件事。」