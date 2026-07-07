哈里王子對不能下榻白金漢宮感失望 傳因未及時回應邀請而錯失
撰文：官祿倡
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英國哈里王子7月6日晚上現身倫敦，不過代表英國王室的白金漢宮卻表示，他回到倫敦的這段時間將不會入住白金漢宮。此前宣布哈里王子會留宿在宮殿的發言團隊對此事表示失望，並將事件描述成下榻宮殿的邀請遭到「撤回」。英媒則引述王室消息人士指，事因哈里方面早前未能及時回應在宮殿留宿的邀請，這才錯過下榻機會。
英國廣播公司（BBC）引述王室消息人士表示，白金漢宮已經在上周六（4日）晚將哈里王子不能在宮殿內留宿的消息告知對方。
報道引述白金漢宮說法，稱曾邀請哈里王子留宿，不過對方團隊因未能確認是否會下榻宮殿，進而婉拒白金漢宮。
不過事件的轉機亦發生在當晚。報道指，哈里王子的團隊在4日作出回覆後，在當日稍晚又改變心意，回覆接受留宿邀請。不過為時已晚，白金漢宮屆時已來不及展開相關安排及調配人員。
哈里王子今次回到倫敦將出席一系列慈善活動，還將前往伯明翰（Birmingham）為明年的永不屈服運動會（Invictus Games）進行宣傳。哈里王子的團隊早前表示，他的妻子梅根（Meghan Markle）與一對子女將不會隨行，但不排除他們到訪英國其他地方的可能性。
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