荷蘭大臣率經貿團訪華　安世半導體與ASML議題受關注

荷蘭外貿與發展合作大臣舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）將展開三天訪華貿易之行。外媒普遍關注到，2021年中方曾將他列入制裁名單，此訪正值圍繞安世半導體和阿斯麥（ASML）的緊張局勢持續之際。



綜合英國路透社、荷蘭最大的在線新聞網站「NU.nl」7月6日報道，荷蘭外交部當天表示，舍爾茨瑪將於7月7日至9日訪問北京和上海，隨行的商業代表團由17家荷蘭企業組成，涵蓋物流、農業、高科技等多個領域。這是自2018年4月以來，荷蘭大臣首次親自率領經貿代表團訪華。

舍爾茨瑪周一通過聲明表示：「過去幾十年來，我們與中國建立了強健的貿易聯系；此次訪問的目標之一，就是進一步加強雙邊貿易關係，而提出關切事項也是其中的一部分。我期待在北京會見中國商務部部長王文濤，並就貿易領域的共同機遇與挑戰進行探討。荷蘭企業在中國的業務活動已經非常活躍，因此，很高興看到多家荷蘭企業和荷蘭雇主協會（VNO-NCW）隨團同行。我將竭盡全力，在那裏維護它們的利益」。

資料圖片：荷蘭外貿與發展合作大臣舍爾茨瑪（NU.nl）

率領此次商務代表團的荷蘭雇主協會主席奧斯特羅姆（Coen van Oostrom）表示，「我們期待隨同大臣訪華。我們的代表團由一批多元化的領軍企業組成。荷蘭企業深耕中國市場已達數十年之久；中國不僅是我們最重要的市場之一，未來也將繼續保持這一地位。我們熱切希望拓展雙方的貿易關係，並期望此次訪問取得成功」。

舍爾茨瑪訪問中國，旨在加強貿易聯繫。（荷蘭政府網站）

舍爾茨瑪將在上海參訪包括帕克（Paques）在內的多家中國和荷蘭企業。

與此同時，總部位於荷蘭的晶片製造商安世半導體仍與其中國母公司聞泰科技在控制權和治理問題上陷入爭執。這場糾紛已成為歐洲如何處理涉及戰略性技術的中國所有權問題的一個試金石。安世半導體是一家全球供應商，主要生產用於汽車、工業設備和消費電子產品的成熟製程晶片。

此次貿易訪問也使荷蘭最具戰略意義的晶片公司，也是全球領先的先進光刻系統供應商阿斯麥成為關注焦點。

ASML資料圖

美國國會兩黨議員於4月提出了《硬件技術控制多邊協同法案》（簡稱MATCH法案），計劃通過建立相應機制，迫使美國盟友同步限制對華出口，從而加大中國晶片製造商生產人工智能晶片的難度。荷蘭政府批評該法案具有「域外效力」，限制了別國的主權貿易政策。

6月23日，舍爾茨瑪到訪美國首都華盛頓，與美國商務部長盧特尼克及美國國會議員會面，試圖說服美國官員放棄這一舉措。舍爾茨瑪在會後表示：「我特地來到這裏，向美國國會全面闡述我們的關切，這非常罕見。我們這樣做，是因為這些關切非常重要，對荷蘭來說事關重大。」

他對彭博社說，荷蘭政府希望防止「敏感技術」進入所謂「可能危害荷蘭安全的地方」，但這必須在自願基礎上進行，「如果涉及跨境和跨大西洋的脅迫，那麽我們作為一個國家應該自行作出決定，因此這讓我們深感遺憾。」

荷蘭官員主張，出口管制應在國際層面進行協調，而不應采取單方面實施的方式，導致荷蘭企業受到不成比例的影響。中方更是強調，這些限制措施損害了全球供應鏈，並對中企構成歧視。

值得一提的是，舍爾茨瑪2021年3月因對所謂新疆人權問題指手劃腳而受到中方制裁。當時，歐洲的10名人員和4個實體一起被中方實施制裁，他是10人之一。受制裁人員及其家屬被禁止入境中國內地以及港澳，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

中國外交部當時指：

「3月22日，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為借口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

中方決定對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁，包括：歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚，歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門特別行政區，他們及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

中方敦促歐方認識到錯誤的嚴重性，反躬自省，糾正錯誤，不要再以「人權教師爺」自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。」

直到2025年4月，根據美媒Politico的報道，中方已同意解除對5位歐洲議會議員的制裁，外交部當時對此回應表示，中歐關係呈現向好勢頭，正值中國同歐盟建交50周年，雙方關係發展面臨重要機遇，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏。作為世界主要經濟體，中歐在當前形勢下共同維護多邊貿易體制，促進貿易自由化、便利化，將為世界經濟和全球貿易註入寶貴的穩定性和確定性。

「中歐立法機構交往是中歐關係的重要組成部分，我們希望雙方相向而行、加強交往，歡迎歐洲議會議員多到中國走走、看看。」

今年3月25日，中國商務部部長王文濤在喀麥隆雅溫得出席世貿組織第14屆部長級會議（MC14）期間，會見了舍爾茨瑪。雙方就中荷經貿關係和世貿組織改革等議題深入交換意見。

荷蘭媒體認為，自那次會面以來，中國對舍爾茨瑪的態度有所改變。

7月6日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，荷蘭外貿與發展合作大臣舍爾茨瑪將於周二訪華並與中國商務部長王文濤會面。舍爾茨瑪在2021年曾遭到中方制裁，此訪是否表明中方已經解除了對他的制裁？中方對此訪有何期待？

毛寧表示，訪問的具體情況建議你向主管部門了解，我可以告訴你的是，中國和荷蘭互為重要的合作夥伴，秉持開放務實的精神，推進對話合作，符合兩國的共同利益。我們歡迎兩國商務部門在相互尊重的基礎上，加強對話交流，深化兩國關係。

文章獲《觀察者網》授權轉載

