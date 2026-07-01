雲迪積克盲撐荷蘭戰術捱轟　對摩洛哥僅2次射門中框︱世界盃2026

荷蘭在2026世界盃32強不敵摩洛哥出局，教練朗奴高文排出5後衛「泊大巴」的保守戰術受盡批評，然而隊長雲迪積克（Virgil Van Dijk）賽後卻聲稱「戰術行得通」，引來猛烈批評。

賽事連加時120分鐘內，向來以攻力強大聞名的荷蘭，竟只得兩次中目標射門，全場落入下風，橙衣軍團出局後，朗奴高文亦在劣評如潮下請辭。



世界盃2026︱雲迪積克盲撐朗奴高文的保守戰術，令向來聲望不錯的他亦捱轟。（路透社）

荷蘭對摩洛哥竟泊大巴 120分鐘只有2次中目標射門

荷蘭對摩洛哥一仗，朗奴高文決定主守，正選陣容派出5個守將落場，令這支向來以攻力強大著名的球隊，根據國際足協官方數據，全場只得31%控球，對手摩洛哥多達61%（雙方爭持佔8%），全場射門次數摩洛哥以11：6大勝，5次中目標射門亦較荷蘭多3次。荷蘭的預期入球值（xG）只得可憐的0.23，相對摩洛哥有1.4，明顯遠勝橙衣軍團。

即使荷蘭72分鐘憑一次突擊由加普射入意外領前，完場前雲迪積克「漏頂」，讓伊沙迪奧普頭槌攻入扳平。加時互無紀錄，雙方互射十二碼決勝，荷蘭3人射失下，摩洛哥以3：2獲勝出線。荷蘭出局後，隊長雲迪積克在現場受訪時稱，「我認為我們的防守穩固，他們找不到空間傳球，因此戰術部署是成功的。我們射進一記漂亮入球，卻在補時失球，然後要互射十二碼，不幸地，我們出局了。」

世界盃2026︱荷蘭32強互射十二碼遭摩洛哥淘汰出局。（路透社）

雲迪積克盲撐戰術部署 引來外界激烈反彈

他續稱，「假如你有看決賽周比賽，幾乎所有強隊都會將防線縮後，等待正確時機才去迫搶。我們為此苦練了兩日，比賽期間有些時候執行得很好，當然事情總是可以更加好，但如今對我們已無意義。」

雲迪積克這段話，引發大量荷蘭球迷不滿，有人諷刺：「你說得對，戰術部署非常成功，極為成功，球隊在泊大巴足足90分鐘之後，打成平手，領先1：0之下失球，然後射失3個十二碼，過程十分順利！」亦有人反問：「下半場只得21%控球，戰術計劃到底是什麼？」有球迷直接批評，「你可以說任何話，但絕對不是戰術計劃行得通。」

「你可以說任何話，但絕對不是戰術計劃行得通」

雲迪積克能言善道，作為隊長聲望和風評一直不錯，可是曾有「世一中堅」之稱的他已經34歲，無論在球會還是國家隊的表現，已從高峰滑落，摩洛哥末段追平荷蘭一球，正是因為雲迪積克在禁區防守時，走甩伊沙迪奧普所失。

此外，荷蘭在互射十二碼表現奇差有3人失手，亦有人質疑為何曾為利物浦操刀的雲迪積克，並未出現在劊子手之列，不滿他未負起隊長應有責任。而他賽後一席話更是令球迷加倍憤怒，有當地評論甚至認為，雲迪積克是時候退出荷蘭國家隊。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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