荷蘭遭摩洛哥淘汰　雲巴士頓10年前一句話慘吃迴力鏢︱世界盃2026

歐洲一大傳統勁旅荷蘭在世界盃2026首輪淘汰賽陰溝裡翻船，法定時間到加時與摩洛哥言和，互射十二碼遭淘汰32強出局。戰術保守的主帥朗奴高文當然是眾矢之的，不過與他屬同一年代的傳奇名將雲巴士頓（Marco van Basten），亦因為10年前說過的一席話慘吃「迴力鏢」，在非洲多個媒體及足球專頁瘋傳和嘲笑。



世界盃2026︱荷蘭32強互射十二碼遭摩洛哥淘汰出局。（路透社）

雲巴士頓球員年代人人崇拜 轉做教練表現平庸

就算是盛產頂級前鋒的荷蘭，雲巴士頓至今依然是球迷崇拜的偶像，在荷蘭足球壇的地位大概只僅次告魯夫。荷蘭足總兼國家隊訓練基地外，亦擺放了雲巴士頓正在施展倒掛金勾的銅像。退役後轉型當教練，成績卻不甚了了。球員年代的威名，令他第一份擔正主帥的工作就是荷蘭國家隊主帥，2004年歐國盃後接手，2006年世界盃16強止步，2008年歐洲國家盃8強出局，換言之領軍以來荷蘭未嘗在淘汰賽過關。

雲巴士頓帶領荷蘭國家隊予人最深的記憶點，不是任何佳績或難忘的比賽，而是與頂級射手雲尼斯達萊不和，導致後者一度退出國家隊。就算在國家隊失敗，雲巴士頓依然不愁工作機會，先是母會阿積士，繼而是海倫芬和阿爾克馬爾，卻沒有一份工做得長，2015年重回國家隊，當昔日阿積士隊友丹尼白蘭特（Danny Blind）的副手，近日吃這記「迴力鏢」，正是那段時間發生。

世界盃2026︱雲巴士頓曾與薛耶治在海倫芬共事。（路透社）

10年前曾大罵薛耶治選摩洛哥棄荷蘭太蠢

當時薛耶治（Hakim Ziyech）仍在效力川迪，尚未投阿積士，坦拿尼（Oussama Tannane）則仍在荷華高斯（Heracles Almelo），2016年這兩個同在荷蘭U21國家隊的年輕人，決定選擇轉投摩洛哥國家隊懷抱，引來當荷蘭國家隊助教的雲巴士頓接受荷蘭《電訊報》（De Telegraaf）訪問時，說出以下一席話：

「薛耶治和坦拿尼都是笨蛋，他們的球會主帥都是無能的。一個愚蠢的選擇，他們都是蠢材。他們應有多點耐性，我認為薛耶治是個很好的球員，坦拿尼亦不錯，可是你到底有多蠢才會在合資格代表荷蘭國家隊的情況下，選擇摩洛哥？」

摩洛哥2022世界盃勇闖4強，薛耶治正是重要一員。（Getty Images）

摩洛哥連續三屆世界盃成績勝荷蘭 今屆直接對戰KO

雲巴士頓這段話，大有「恨鐵不成鋼」的味道，認為二人應耐心等待荷蘭大國腳的徵召，可是主角之一的薛耶治並不領情。二人曾在海倫芬共事，薛耶治反駁雲佬根本不是個教練材料，不想跟他在荷蘭再度合作，而且他渴望代表媽媽的祖國摩洛哥，並以此為榮，「我一直感覺自己是個摩洛哥人，我只是跟隨自己的心去選擇。」

相對荷蘭國家隊的冷待，薛耶治與坦拿尼均感受到摩洛哥對他們的愛戴，坦拿尼只11次代表摩洛哥，薛耶治卻成為這支北非球隊的傳奇。自從2016年發生這宗轉籍爭議，兩國自此成為足球壇上一對歡喜冤家。

世界盃2026︱摩洛哥淘汰荷蘭出局，連續3屆表現勝過對方。（路透社）

荷蘭負摩洛哥出局 雲巴士頓慘吃迴力鏢

2018年俄羅斯世界盃荷蘭未能晉身決賽周，摩洛哥則相隔4屆重返這個大舞台，讓薛耶治先來個小小的「復仇」；2022年在卡塔爾，荷蘭8強止步，摩洛哥一路勇闖4強寫下非洲球隊史上佳績，表現突出的薛耶治正是要角。今屆兩軍終在32強正面交鋒，在朗奴高文保守戰術下，荷蘭全場落入下風只得3成控球率。即使能先開紀錄，摩洛哥追平後，終在互射十二碼淘汰橙衣軍團，只可惜薛耶治因傷患和年紀未再入選，無法親自見證這個歷史時刻。16強摩洛哥的對手是主隊之一的加拿大，隨時能過多一關。

不過摩洛哥人並未忘記雲巴士頓當日說過的一席話，當摩洛哥淘汰荷蘭，再次拿出來恥笑一番，巧合的是，正正是他說出這番話以來，荷蘭已接連在2018、2022、2026三屆世界盃的成績及不上「只有笨蛋才會選擇」的摩洛哥。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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