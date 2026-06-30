2026世界盃32強形勢︱德國荷蘭同日出局　歐洲隊失利上線形勢大變

2026世界盃32強兩大歐洲勁旅德國、荷蘭同日出局，頓時令今屆上線形勢大變。當世人期待法國與德國16強會師，不料巴拉圭打破了這個如意算盤，上屆殿軍摩洛哥再次施展黑馬姿態淘汰荷蘭，下場會跟東道主加拿大爭入8強。

而兩大歐洲名牌一出場便雙雙下馬，是否真的一如往常，北美洲盛夏不利發揮？或許要重新評估歐洲球隊在今屆賽事的晉級機會。



世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

1. 德國、荷蘭同日互射十二碼出局，德法大戰無緣上演

今屆決賽周隨着增至48隊，淘汰賽階段會增加一輪賽事，由32強打起。32強對碰大多都是強弱懸殊，不過德國爆大冷遭世界排名低他們30位的巴拉圭淘汰出局，頓時令晉級形勢大變。

一看32強對戰表，外界一致認定德國16強會與法國合演大戰，可是他們戰至加戰互射十二碼不敵巴拉圭下馬，德法大戰未能上演。力爭連續3屆入決賽的法國，32強對手是曾1：5大敗予荷蘭的瑞典，如能勝出16強對手是巴拉圭。

2. 摩洛哥連續兩屆成黑馬，上線形勢大變

32強上線16支球隊中，原先足足多達10隊歐洲隊，一夜間德國、荷蘭齊齊執包袱，上線形勢天翻地覆。摩洛哥淘汰荷蘭後，下場面對加拿大，有望再次上演上屆的黑馬奇蹟。事實上摩洛哥上屆已曾淘汰葡萄牙和西班牙首晉四強，如無意外下場對加拿大亦佔上風，如能再入8強，大有機會與法國爭入準決賽。

世界盃2026｜摩洛哥今屆淘汰賽先贏荷蘭，連續兩屆成黑馬。（路透社）

3. 巴西「師徒大戰」勝日本 安帥至少領軍入4強大戰美斯？

日本遇上5屆冠軍巴西，是32強一場矚目的「師徒大戰」。今屆亞洲球隊在分組賽表現不俗，可是能晉身淘汰賽的只得日本和澳洲兩隊。日本先開紀錄，巴西憑主帥安察洛堤神機妙算領軍反勝出線，可謂賽果正路，16強對手是挪威與科特迪瓦勝方，再晉一級入8強相信不是問題。

擁有安察洛堤在陣，巴西隊的級數頓時提升幾個層次，8強無論遇上英格蘭或其他球隊，晉級4強機會甚高，森巴兵團會否與阿根廷合演一場4強大戰？

世界盃2026｜擁有安察洛堤在陣，巴西隊的級數頓時提升幾個層次。（路透社）

4. 歐洲強隊發揮差，英格蘭出線存暗湧？

身處下線的英格蘭，晉級線路原先看來甚「安全」，然而當德國、荷蘭兩大歐洲強隊一出場便「墮馬」，或許在天氣炎熱的美國、加拿大、墨西哥舉行的世界盃，須重新評估歐洲強隊的出線機會。英格蘭32強對剛果民主共和國，如晉級16強會是墨西哥對厄瓜多爾的勝方，按最新發展實在已再難言穩入8強。

世界盃2026｜歐洲強隊發揮差，英格蘭出線會否存暗湧？（路透社）

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