世界盃2026｜荷蘭出局朗奴高文發文告別帥位　感謝患癌妻子支持

2026世界盃，荷蘭隊於32強淘汰賽與摩洛哥激戰120分鐘踢成1：1，在互射十二碼階段以2：3不敵對手，黯然出局。主帥朗奴高文（Ronald Koeman）賽後翌日隨即透過個人社交平台Instagram發表聲明，正式宣布辭去荷蘭國家隊主教練一職。



朗奴高文在周三（1日）於Instagram發文，承認球隊未能達到預期目標。他寫道：「我們都曾夢想着在世界盃上創造歷史。但這個夢想未能實現。沒有人比我更失望。身為總教頭，我肩負著這份責任，我一直都深感責任重大，並且永遠銘記於心。」

朗奴高文宣布辭去荷蘭主帥職位。（路透社）

昨日，朗奴高文因在對陣摩洛哥時將荷蘭一向擅長、並在分組賽轟入10球的4-3-3陣式，改為極為保守的五後衛5-3-2陣型。結果荷蘭雖然先開紀錄，但全場大部分時間陷於被動、飽受壓制，加上互射12碼階段主射質素欠佳，最終飲恨出局。

賽果隨即引來荷蘭傳媒炮轟，昨日於墨西哥蒙特雷進行的賽後記者會上已火藥味十足，朗奴高文拒絕為戰術體系道歉，反嗆記者：「如果讓我重新來過，我還是會這麼做。作為荷蘭隊主教練，一旦對方追和比分，我肯定會因為派出五名後衛而受到指責。你們可以批評，這是你們的權利。你們可以在場邊觀戰，而我在這裏和球隊在一起。」

朗奴高文在32強賽中突然變陣遭到外界質疑。（路透社）

除了戰術爭議與出局壓力外，促使這位63歲教頭堅決求去的另一核心原因，則是他的家人。朗奴高文的妻子Bartina近年正與乳腺癌展開艱苦的抗癌對抗，朗奴高文希望有更多時間陪伴摯愛。

在朗奴高文卸任告別文中，亦提到了對妻子的感謝：「有些東西比足球更重要，足球曾是我的生命，但健康是無價之寶。當你的愛人正在與病魔抗爭時，你的視角會改變。儘管我的妻子Bartina身患重病，她依然每天支持和鼓勵我完成國家隊主教練的工作，展現了她驚人的毅力。我對她的感激之情，遠非言語所能表達。」