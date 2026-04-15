史丹福報告：中美AI模型性能僅差2.7%　中國新專利份額是美國4倍

美國史丹福大學近日發表一項報道指，中美兩國自主研發的人工智能（AI）模型之間的性能差距已幾乎消失；美國的AI模型性能僅領先中國的AI模型2.7%。



據《朝鮮日報》英文版報道，史丹福大學4月13日發布的年度AI報告顯示，中美AI模型之間的性能差距已經微乎其微。截至2025年3月，中美頂尖AI模型之間的性能差距已縮小至2.7%。

2023年，美國和中國頂級AI模型之間的得分差距超過300分，但截至2026年3月，美國頂級模型Anthropic的*Claude Opus 4.6*（1503分）與中國頂級模型*Dola-seed 2.0 Preview*（1464分）之間的差距僅為39分。

中美頂級AI模型性能比較：

2026年4月15日，美國史丹福大學近日發表一項報道指，中美兩國自主研發的人工智能（AI）模型之間的性能差距已幾乎消失；美國的AI模型性能僅領先中國的AI模型2.7%。（史丹福大學人類中心人工智能研究院網站）

然而，報告提到，美國發布的主要模型數量更多，達到50個，而中國祇有30個。美國在私人AI投資規模方面也佔據主導地位。與中國政府主導的AI產業發展不同，美國持續吸引私營機構的大規模投資。

2025年，美國私人AI投資規模達到2,859億美元（約2.2萬億港元），是排名第二的中國的23倍。

另一方面，分析表明，中國在整體研究和產業基礎設施方面的影響力正在擴大，其論文數量、論文引用份額、專利數量和工業機械人安裝量均位居世界第一。值得注意的是，中國新獲授權的AI專利份額是美國的4倍，新安裝的工業機器人數量是美國的7.3倍。

2026年4月15日，美國史丹福大學近日發表一項報道指，中美兩國自主研發的人工智能（AI）模型之間的性能差距已幾乎消失；美國的AI模型性能僅領先中國的AI模型2.7%。 （史丹福大學人類中心人工智能研究院網站）

美國和中國正展開激烈的AI技術競爭。英偉達行政總裁黃仁勳2025年11月也曾警告說，「中國在AI競賽中僅落後美國納秒。」