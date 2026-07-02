「中國產能過剩」撞上「一機難求」 　歐盟開始「服軟」？

6月以來，歐洲多國迎來史詩級高温，極端酷暑引發了人員傷亡、電網過載等多重民生危機，空調突然間一機難求。於是一個頗具諷刺意味的場景出現了：部分歐洲國家官方依然叫囂「中國產能過剩」擠壓歐洲市場，揚言要對中國採取更加強硬的貿易防禦措施。

而中國製造的空調由於安裝便捷、性價比突出、適配當地使用場景等原因，正成為歐洲消費者爭相搶購的現象級爆款產品。可以說，當「中國產能過剩」的政治敘事撞上「一機難求」的市場現實，歐洲民眾用真金白銀告訴政客，歐洲是時候需要反思了！



就在這個當下，中歐貿易投資磋商機制首次會議在布魯塞爾結束，雙方發表共同聲明，核心內容包括成立中歐貿易投資磋商機制和穩定雙邊經貿關係。這意味着歐盟取消了原定的升級對華貿易限制措施計劃。這應當是中國強硬反制的結果，是歐盟「服軟」的表現。

在此之前相當長一段時期以來，歐盟立場頗為強硬，既指責中國「衝擊」歐洲市場，又拋出「工業殖民」論調，信誓旦旦要堅決反制，中歐貿易戰似乎一觸即發。針對歐盟的無理行為，中方果斷叫停了兩項與歐盟的外交會議。

儘管未像對美方那樣直白警告「打奉陪到底」，但信號同樣明確：若歐盟不率先軟化強硬立場，中方不排除打一場貿易戰。本次磋商後能發表共同聲明，本身就是一大成果，意味着歐盟回歸理性。儘管引爆點尚未完全排除，但雙方希望在10月前最終談出結果。

歐洲熱浪持續並且向東部蔓延，德國東部日前錄得最高攝氏41.7度，連續三日打破全國高溫紀錄。(Reuters)

歐盟的「服軟」，毫無疑問出於對自身利益與能力的綜合判斷，「空調荒」更是絕佳的現實寫照。

其一，歐盟內部立場本就不統一，甚至呈現分裂局面。對華貿易戰問題上，成員國利益不同，立場自然分化。有的國家支持強硬，有的國家則強烈反對。此前已有西班牙議員公開呼籲，中歐合作是戰略性選擇。

中歐磋商會結束後，丹麥、瑞典、芬蘭、挪威四國立即邀請中國外長於7月2日至8日訪問，表明在中歐關係緊張之際，四國正單獨尋求出路。德國則更早與中國商定重啟中德經濟合作聯委會機制，似乎已提前獲悉磋商走向。結果就是歐盟27國未能在升級對華貿易措施上達成一致，最終只能回到談判桌前尋求磋商。

特別是法、德在對華貿易問題上的利益並不一致，兩國都想借機提升自身在歐盟內部的主導地位。貿易戰對各國影響不同，對德國的衝擊可能更大，畢竟德國是貿易大國。利益受損較大的國家必然反對，從北歐四國邀請中國外長訪問來看，部分成員國已在自尋出路。一旦歐盟決定對華打貿易戰，內部分裂勢必加劇。對陷入困境的歐盟而言，中國是「拉一把」還是「推一下」，全看其對華態度。推動貿易再平衡不成問題，中國正從出口導向型經濟向消費驅動型經濟轉變，持續擴大的貿易順差並不符合中國經濟的長遠趨勢。但若試圖通過貿易戰阻止或打斷中國復興進程，那就是另一回事了。

2026年6月25日，法國南特，一棟公寓大樓的窗戶上可以看到一部冷氣機，當時正值熱浪席捲法國大部分地區，氣溫不斷升高。（Reuters）

其二，歐洲比中國更需要對方。正如中國總理李強所言，當前不是「中國衝擊2.0」，而是「中國機遇2.0」。中國巨大的市場優勢與強大的製造業能力，對各國貿易和投資具有強大吸引力。若因貿易戰失去中國市場，對歐洲經濟的打擊將更為沉重。歐洲的優勢產品與資本，也只有進入中國才能發揮更大價值。尤其是在美歐關稅摩擦的關鍵節點，若同時與中美兩大經濟體硬剛，歐洲難以承受。從美伊戰爭引發的能源緊張及高温對歐洲的衝擊來看，局勢越緊張，歐洲對中國的需求越大。

2026年1月至4月，中國光伏產品累計出口量按年增長約43%。持續高温之下，歐洲多國空調、電風扇賣到脱銷。2026年上半年中國對歐盟空調出口額達37.6億美元，按年大幅增長43.2%，創同期歷史新高；僅6月單月對歐出口按年飆升72.8%。對英國、西班牙、德國、法國等核心市場增幅均超20%。歐洲一邊高喊「中國產能過剩」，一邊又離不開中國製造，這種矛盾心理暴露無遺。

歐洲熱浪持續侵襲，中國產冷氣機遭瘋搶。（網絡圖片）

更重要的是，歐洲電力供應嚴重不足。近20年來，歐洲發電量一直停滯不前，直接制約了製造業能力。即使中國無條件開放市場，歐洲也不能生產出足夠的產品出口；即使中國壓縮產能，歐洲也難以重獲產品優勢。連自己百姓的生活用電都難以保障，更妄提擴大出口。而加大電力生產並非有錢即可。

歐洲在電力發展方面長期停滯——核電受限且爭議不斷，清潔能源技術跟不上步伐，還得依賴中國製造，而增加化石能源利用又面臨環境與氣候壓力。這也難怪中方反覆強調：歐洲的問題在於自身，而非「中國衝擊」。

事實上，近年來，尤其是烏克蘭危機以來，歐洲戰略獨立的呼聲日益高漲。但其實對於歐洲來說，必須要認真思考如何「獨立」。如果同時擺脱對中美的依賴，歐洲是否可以「生存」。比如說，對美國而言，若歐盟不能為其所用，便失去存在的價值，美國甚至不排除推動歐洲分裂。而對對中國而言，若歐盟不能與中國平等互利合作，獨立的歐洲只會多一個競爭對手。當然，若歐洲真心與中國合作，哪怕僅是相互取暖以化解危機，中方也能接受。如何抉擇，歐洲必須要有清醒的判斷。

從近期的互動實踐看，之前中歐圍繞電動汽車價格承諾、出口管制對話等議題保持溝通，再到今次中歐貿易投資磋商機制首次會議，就說明，只要回到談判桌前，具體分歧就有管控和緩釋空間。評判當下的中歐經貿關係，關鍵不在於簡單斷言「好」還是「不好」，而在於看清其結構之變。