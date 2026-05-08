英國地方選舉開票．最新｜改革黨勢如破竹　施紀賢無意下台

英國5月7日舉行地方選舉，點票工作開始進行。天空新聞（Sky News）8日報道，在已公布的結果中，執政工黨目前已失去超過200個的席位，當中大部分流向改革黨；在野保守黨同樣流失不少席位予改革黨。而改革黨的得票率持續增加，並接連在多個選區報捷，領袖法拉奇（Nigel Farage）意氣風發，形容這場選戰「掃走」當地兩大老牌政黨。



1628：《泰晤士報》指能源大臣文立彬曾私下要求施紀賢訂立下台時間表，後者受訪被問及時強調，對方表明支持自己。

1547：法拉奇在倫敦發表講話，稱今次是英國政治的「歷史轉向」，形容工黨及保守黨遭「踢走」，他並承諾「好戲在後頭」。

1524：施紀賢承認選舉結果令人痛心及難受，他稱會為這次選舉失利負責，但不會削弱兌現承諾的決心。

1520：改革黨贏得Havering市議會的控制權，是該黨首度在倫敦自治市鎮（London Borough）報捷。

1443：英國國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）認為，首相施紀賢將不會為今次選舉結果下台，指對方已深切體會，並負上責任，因此相信對方會留任，而且在責任兌現領導政府執政的承諾。

1426：天空新聞報道，改革黨領袖法拉奇會於當地時間8日早上8時向黨員及傳媒講話。根據已公布的點票結果，改革黨奪得355席；工黨及保守黨的席位則分別減至248及141席。

1324： 根據Ealing Council的網站顯示，代表改革黨出戰的香港前高級公務員駐雅加達和曼谷經貿辦前處長李湘原（LEE Sheung-yuen）在倫敦Southall Broadway選區獲254票，不敵分別獲1079及1043票的執政工黨候選人。

港府前經貿辦處長李湘原。（李湘原Linkedln）

報道指，工黨已失去對塔姆賽德（Tameside）、譚禾夫（Tamworth）、埃克塞特（Exeter，又譯雅息特）、哈特爾浦（Hartlepool）和雷迪奇（Redditch）的控制權，而該黨在所有選區的平均支持率下降了25個百分點。

英國5月7日舉行地方選舉，施紀賢（Keir Starmer）與妻子在倫敦到一個票站投票後離開。（Reuters）

改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）在西敏市的改革黨總部接受採訪時表示，初步計票結果顯示他的政黨表現出色。

法拉奇稱，「我認為你們正在見證英國政治的歷史性變革。別再談甚麼左右之分了，它已經不復存在，已經結束了。正如你們所見，我們正在傳統的工黨票倉取得驚人的支持率」。

2026年5月7日，英國改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）參加地方選舉投票。（Reuters）

法拉奇還補充表示，改革黨目前的表現「遠超」他對今晚選情的預期。他亦稱，「明天你們會看到同樣的模式在南部地區重演，我們將以驚人優勢贏得雅息士郡（Essex，又譯艾塞克斯郡）和羅福郡（Norfolk，又譯諾福克郡）」。