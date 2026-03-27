國際奧委會：禁止跨性別運動員參加奧運女子賽事

國際奧委會宣布，已禁止跨性別女性和性發育差異或異常（differences or disorder in sex development，DSD）運動員參加2028年洛杉磯奧運及未來奧運的女子賽事。國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）表示，做出這項具有里程碑意義的決定是因為「讓生理男性參加女子組比賽是不公平的」。



英國《衛報》3月27日報道，國際奧委會已確認，所有希望參加未來奧運女子組賽事的運動員都必須接受一次性的SRY（Y染色體性別決定基因）篩檢，以確定其生理性別。在一般情況下，這項篩檢是透過非侵入性的口腔拭子或唾液檢測進行。

國際奧委會考文垂宣布禁止跨性別運動員參加奧運女子賽事：

考文垂表示，這項適用於個人和團體項目的決定是建基於科學根據，旨在維護女子運動的公平性和安全性。 「作為一名前運動員，我堅信所有奧運選手都享有公平競爭的權利。」

考文垂指：「我們宣布的這項政策以科學為基礎，並由醫學專家主導制定。在奧運會上，即使是最微小的差距都可能決定勝負。因此，讓生理男性參加女子組比賽顯然是不公平的。此外，在某些體育項目中，這樣做也存在安全隱患。」

考文垂強調：「每位運動員都必須受到尊重和禮遇，而且運動員一生只需接受一次篩檢。」

報道指，過去十多年來，體育界一直在努力解決跨性別和性發育差異運動員參加女子組比賽的問題。 2021年，紐西蘭舉重選手Laurel Hubbard成為首位變性後參加奧運的跨性別女運動員。

此外，還有一些備受矚目的DSD運動員贏得奧運獎牌的案例。這些運動員出生時被認定為女性，但擁有男性染色體和男性睪固酮水平。其中包括南非田徑運動員Caster Semenya，她贏得2012年倫敦奧運會和2016年里約奧運會女子800米金牌；以及拳擊運動員Imane Khelif，她在2024年巴黎奧運會上奪冠。