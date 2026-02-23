冬奧｜谷愛凌遭美國財長批評「賣國」　回應：因我贏比賽

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周五（2月20日）公開批評美籍華裔自由式滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）選擇代表中國參賽是「出賣」行為。



貝森特在霍士新聞（Fox News）節目中表示：「美國對她很好，她卻出賣給中國。」他將谷愛凌與民主黨金主索羅斯（George Soros）相提並論。此前，副總統萬斯（JD Vance）亦曾表示，希望受益於美國教育與自由的人能代表美國參賽。

圖為2026年2月22日，谷愛凌在米蘭冬奧出戰女子自由滑雪冠軍。（Reuters）

谷愛凌透過《今日美國》（USA Today）回應萬斯：「受寵若驚，謝謝你JD！」但她坦言自己確實成為某些美國政治勢力的「沙包」，並指出：「很多人為不同國家參賽……人們只對我有意見，是因為他們將中國視為單一整體且憎恨中國。而且，因為我贏了比賽。如果我不出色，他們大概不會這麼在意。」

谷愛凌向《The Athletic》透露，自己因代表中國參賽曾遭肢體襲擊、死亡威脅及宿舍被盜等遭遇，她呼籲體育應團結人心，而非被政治頭條遮蔽奧運精神。