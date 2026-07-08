哈里王子控《每日郵報》發行商侵犯私隱敗訴　或被追討5億訴訟費

英國高等法院7月7日判決，英國哈里王子（Prince Harry）與其他6名英國知名人士在控訴英國《每日郵報》的發行商聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱案中敗訴，稱原告們未能證明涉案的報道資訊是經非法渠道獲取。對此，ANL形容判決是「壓倒性勝利」並表示將追討訴訟費，它此前曾指相關費用高達5000萬英鎊（約5.2億港元）。



路透社及英國《衛報》7日報道，哈里王子等原告聲稱聯合報業在1990年代至2010年代的多年間，透過非法取得的資訊，在《每日郵報》及其姊妹報《星期日郵報》發布數十篇關於他們的報道。

2026年7月7日，英國倫敦，哈里王子（Prince Harry）赴智庫查塔姆研究所（Chatham House）出席對談活動時，舉起拇指。（Reuters）

原告律師聲稱，相關非法資訊由私家偵探透過入侵手機簡訊、竊聽固定電話或透過「欺騙」方式取得，內容包括醫療記錄等個人資訊。

然而，法官在裁決中表示，原告們僅憑懷疑並不足夠，未能提出具體的證據證明被告非法取得相關資訊，並指如果相關新聞素材存在合法且現實的獲取途徑，法院不能簡單地推斷該新聞素材的取得方式屬非法。

2026年7月7日，英國倫敦，哈里王子（Prince Harry）抵達智庫查塔姆研究所（Chatham House），準備出席對談活動。（Reuters）

哈里王子在一份代表他和另一名原告勞倫斯（Doreen Lawrence）的聲明中表示，該判決是徹頭徹尾的粉飾太平。聯合報業則指，裁決對《每日郵報》、其記者以及整個新聞自由而言都是一場壓倒性的勝利。