美軍稱對伊朗發動打擊回應海峽船隻遇襲　伊媒：該國南部傳爆炸聲

美國中央司令部（CENTCOM）7月7日宣布，美軍已對伊朗發動了一系列打擊，並指相關行動是對伊朗在霍爾木茲海峽襲擊3艘船隻的回應。伊媒稱，伊朗南部多地傳出爆炸聲。



路透社7日報道，美國中央司令部在社交媒體X宣布開始對伊朗發動一系列「強力打擊」，並指這次打擊是對伊朗早前襲擊三艘途經霍爾木茲海峽商船的回應，批評伊朗行為毫無道理、極度危險，並且公然違反停火協議。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）同日稍早通報，霍爾木茲海峽及其附近海域最近24小時內有3艘船隻遇襲，但伊朗未就事件承認責任。

路透社引述伊媒指，伊朗南部港口城市錫里克（Sirik）傳出數次爆炸聲，有六枚砲彈擊中了該市的Taheroui碼頭地區。

半島電視台則指，由伊朗控制、具有極為重要的地緣戰略意義的格什姆島（Qeshm Island）也傳出六次爆炸聲。

圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

這是自上月底以來，美國首次對伊朗發動軍事打擊。美軍在上次打擊中，對海峽週邊的伊朗軍事目標發動空襲