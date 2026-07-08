世界盃2026｜阿根廷3：2反勝埃及　美斯再刷新入球紀錄

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）於美國時間周二（7月7日）繼續進行16強賽事，由39歲球王美斯（Lionel Messi）領軍、爭取衛冕的阿根廷，在落球2球的劣勢下，於79分鐘起連追3球，最終以3：2反勝首次晉級世盃16強的埃及，將於8強將對陣瑞士或哥倫比亞。其中，美斯於下半場取得入球，再度刷新他在世界盃多項紀錄。



圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，伊巴謙（Yasser Ibrahim）頭槌破網，為埃及先開紀錄。 （Reuters）

伊巴謙頭槌破網 美斯射失12碼

上半場15分鐘，伊巴謙（Yasser Ibrahim）在馬雲艾迪亞（Marwan Attia）助攻下，突破阿根廷的防線頭槌破網，為埃及先開紀錄。

6分鐘後，美斯操刀12碼，但被埃及門將梳貝亞（Mostafa Shoubir）撲出，錯失扳平機會。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，美斯於上半場操刀12碼不入 。（Reuters）

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，美斯於上半場操刀12碼不入 。（Reuters）

之後歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、安素費南迪斯（Enzo Fernandez）雖曾攻門，但都未能取得入球。

至30分鐘，阿根廷禁區前獲得自由球，美斯操刀惜最終擊中門柱彈出，再次與入球擦身而過。埃及在嚴密布防下，半場以1：0領先阿根廷。

薛高一度破門無效 隨後建功擴大領先

換邊後，雙方持續展開激烈攻防。迪保羅（Rodrigo De Paul）一度起腳施射，但球再被梳貝亞解圍。

至58分鐘，埃及快速反擊，薛高（Mostafa Ziko）一度破門，但VAR介入後確認犯規在先，入球無效。至67分鐘，薛高建功助埃及擴大領先至2：0。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，薛高（Mostafa Ziko）於下半場取得入球後慶祝。（Reuters）

第79分鐘，基斯甸羅美路（Cristian Romero）接獲美斯傳中後，頭槌破門為阿根廷追回一球。

4分鐘後，美斯在干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）助攻下入球，追上了Guillermo Stabile在1930年單屆攻入8球的阿根廷隊史紀錄，其個人在世界盃的入球也累增至21個。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，基斯甸羅美路（Cristian Romero）於下半場頭槌破門。（Reuters）

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，美斯（Lionel Messi）於下半場入球興奮跳起。（Reuters）

補時2分鐘， 安素費南迪斯攻入關鍵一球，為阿根廷奠下勝局。

圖為2026年7月7日世界盃16強賽事，安素費南迪斯（Enzo Fernandez）於補時階段建功。（Reuters）

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世界盃2026｜16強淘汰賽走線圖