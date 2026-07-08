世界盃2026｜埃及遭阿根廷反勝　主帥哈辛怒轟不公稱FIFA硬留美斯

2026世界盃16強淘汰賽，埃及在兩球領先情況下，慘遭衛冕阿根廷3球逆轉，遺憾出局。這場充滿爭議的惡戰在賽後引發強烈餘波，主教練賀森哈辛（Hossam Hassan）怒火中燒，公開炮轟國際足協及執法球證，直指整個局勢都在偏幫阿根廷，目的是為了留住球王美斯（Lionel Messi）。



憑伊巴謙（Yasser Ibrahim）頭槌破門，埃及半場以1：0領先阿根廷。下半場初段，埃及本有機會擴大優勢，薛高（Mostafa Ziko）雖然成功入球，惟VAR介入，翻查畫面後，判定埃及後衛馬雲阿迪耶（Marwan Ateya）在爭搶中踩中利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）犯規在先，入球被判無效。不過埃及並未受挫，薛高隨後再度建功，埃及直至77分鐘依然手握兩球優勢。

薛高不理解第2個入球為何無效。（路透社）

然而戰至尾段風雲突變，球王美斯「撳掣」，阿根廷連追兩球。傷停補時階段，阿根廷球員艾華利斯（Julian Alvarez）在後場禁區內，攔截了沙拿（Mohamed Salah）的突破，球證未有任何表示，阿根廷隨即順勢發動反擊，由安素費南迪斯（Enzo Fernandez）頭槌頂入絕殺球，助阿根廷以3：2戲劇性反勝。埃及職球員對此判決極度不滿，認為在安素費南迪斯入球前幾秒，阿根廷對沙拿的防守動作漏吹。

埃及主帥哈辛賽後情緒激動，將今場埃及輸球原因歸結為FIFA偏袒阿根廷，他說到：「不管後果如何，我都要說出我的想法，這場比賽顯然是被操縱的。我不想委婉地說運氣不好。今天我們受到了不公平的欺騙，我們遭受了不公正待遇。」

哈辛隨後將矛頭直指美斯的商業價值，認為其影響力令FIFA官員承受施壓，要讓美斯留在世界盃賽場：「或許他們想讓世界冠軍繼續留在比賽中。或許他們想讓美斯繼續保持競爭力，在足球運動中，有時會存在一些技術層面之外的外部因素。世界冠軍得到了各個層面的支持。」

哈辛因向球證投訴而吃到黃牌。（路透社）

埃及後備席職員亦因過度投訴而吃到紅牌。（路透社）

火氣未消的哈辛在離開球場後，繼續在一個非認證的個人社交平台Instagram發文宣洩不滿。他上載了今場法國籍主球證Francois Letexier的照片，並配文寫道：「全世界都在看着……」他更失落表示，自己將不會再觀看今屆世界盃的任何一場賽事。

哈辛持續怒轟球證。（Instagram＠thetwinhassan）

今場獲得1個入球與1次詐糊的薛高亦在賽後訪問中直接表達對球證以及阿根廷隊的不滿：「恭喜阿根廷贏得世界盃；這屆世界盃是被操縱的，他們不需要其他任何東西了，裁判太不公平了。」

除了球證判罰，哈辛亦順帶對今場的開賽時間宣泄不滿：「安排這些比賽的人肯定沒踢過足球。你永遠不會把比賽安排在中午12時。中午12時你會去散步或吃早午餐，而不是去踢足球。球員們什麼時候吃飯？早上7點半嗎？場上場下都有很多事情需要質疑。」