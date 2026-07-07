世界盃｜特朗普「關注」紅牌惹批評　FIFA主席恩芬天奴地位仍穩？

要數到今屆世界盃16強最令外界留下深刻印象的場面，不少人或認為是C朗、尼馬和「墨Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa）淚灑球場告別世界盃，但對於比利時、歐洲足協（UEFA）等而言，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）處理美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）領紅牌一事肯定是賽事重點。

巴洛根原本在32強對波斯尼亞領紅牌，本應無法出戰對比利時的16強賽事，但經特朗普出面要求FIFA重新審視後，FIFA決定巴洛根「緩刑」。最終這名美國前鋒獲准復出，惟無法助球隊擠身8強。外界批評恩芬天奴過於奉承特朗普，而FIFA在明年舉行主席選舉，今次事件會否影響恩芬天奴的連任機會？



FIFA明確指出，不會容許政治干預足球，假如有國家介入當地足球總會運作，就面臨FIFA暫停會籍的後果。例如巴基斯坦曾在8年內三度「被ban」；尼泊爾在6月底則因為國家體育部門介入當地足總選舉，而成為最新一個遭FIFA封殺的成員。

2026年7月1日世界盃32強賽事，美國隊球員巴洛根（Folarin Balogun）因嚴重違規被罰紅牌。（Reuters）

不過在同一期間，恩芬天奴的舉動就似乎獲得特別對待，先不說巴洛根事件，特朗普在去年底獲頒首屆FIFA和平獎就已經令不少人摸不著頭腦。當時恩芬天奴稱，自己和整個球壇都支持協助特朗普推動全球和平和繁榮。

世界和平當然是大家的願望，但FIFA與和平獎就似乎「牛頭不對馬嘴」，有人權組織向FIFA道德委員會投訴恩芬天奴設立有關獎項是違反政治中立的原則。結果呢？與FIFA多個情況一樣「已讀不回」。

2025年12月5日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在世界盃抽籤儀式上獲頒FIFA和平獎。（Getty Images）

到了今屆世界盃，在未開賽前就再次遇到政治爭議，除了伊朗隊臨時將集訓地由美國遷到墨西哥，原定參與執法的索馬里球證阿爾坦（Omar Artan）遭美國被拒入境後，恩芬天奴被問到會否出手協助時，他當時只以一句「放鬆點」回應，最終阿爾坦被迫缺席賽事。

2026年6月10日，在索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu），遭美國拒絕入境的索馬里球證阿爾坦（Omar Abdulkadir Artan）獲得英雄式歡迎。 （Reuters）

英國廣播公司（BBC）提到，恩芬天奴上任後的爭議不斷，例如將世界冠軍球會盃（Club World Cup）擴大規模並搬到夏季上演，為FIFA帶來更多賺取收入的機會，但遭球員工會Fifpro批評沒有事先徵詢意見。

而在2030及2034年世界盃的主辦權上，恩芬天奴宣布與FIFA關係密切的沙特阿拉伯奪得2034年賽事主辦權，挪威足總當時批評申辦過程損害FIFA良好管治的改革，並影響對FIFA的信任，於是投下棄權票。

圖為2025年7月13日，車路士及巴黎聖日耳門爭奪世界冠軍球會盃期間，美國總統特朗普暢飲瓶裝可樂，旁邊為FIFA主席恩芬天奴。（Getty Images）

話回今次世界盃的爭議，歐洲足協（UEFA）多次與FIFA「打對台」，不但批評FIFA在巴洛根事件的做法「越過底線」，亦邀請阿爾坦在8月舉行的歐洲超級盃上執法，但這些舉動是否挑戰出身於同一組織的恩芬天奴？

事實上，恩芬天奴獲全球不少足總的支持，他成立的FIFA前進計劃（Fifa Forward）為世界各地的足球計劃提供撥款，而擴大世界盃規模更為過往被視為「魚腩」的球隊提供大展拳腳的機會，例如在32強以一球落敗給衛冕冠軍阿根廷的佛得角（Cape Verde）就是得益者之一。

世界盃：2026年7月3日，佛得角隊對戰阿根廷（Reuters）

首度出戰世界盃表現就令人留下有驚喜，除了在首仗分組賽首仗與西班牙打成平手，出線強亦只亦戰到加時才以一球落敗。今屆世界盃雖然遭批評門票價格高昂，但估計可以為FIFA帶來90億美元的收益，而這筆款項正是回饋給各個足總，因此對不少地區的足總而言，沒有對恩芬天奴「恩將仇報」的理由。

恩芬天奴在2019及2023年的FIFA主席選舉中，以無人反對的情況下連任。而在明年換屆選舉，他需要在211個成員中獲得至少106票。正如剛才提到，各地足協沒有與恩芬天奴（及撥款）作對的理由，因此南美洲足協（10票）、非洲足協（54票）及亞洲足協（47票）分別表明支持恩芬天奴，意味他手執111票，因此再連任可差不多沒有懸念。

國際足協（FIFA）執行委員會2015年7月20日在瑞士舉行會議，時任主席白禮達遭示威者擲假銀紙抗議。（Getty Images）

本身曾捲入貪污醜聞的FIFA前主席白禮達（Sepp Blatter）談及巴洛克爭議時認為，是否推翻紅牌判決應是根據規定、證據及獨立組織決定，而不是由一個政治電話就可以解決。他強調，足球永遠不應成為政治勢力的遊樂場。不過由他的繼任者恩芬天奴的言行來看，或者FIFA才是需要暫停運作的最大目標。