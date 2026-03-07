安世禁用中國員工辦公賬戶　商務部：破壞營運製造困難

總部位於荷蘭並由中國聞泰科技收購的晶片製造商安世半導體（Nexperia）3月3日晚禁用中國區所有員工的辦公賬戶，導致部份辦公系統無法使用，對營運造成影響。中國商務部發言人3月7日回應稱，安世此舉是挑起新矛盾，給企業協商工作製造新困難和障礙。



中國商務部發言人指，在中荷雙方推動下，聞泰科技與安世荷蘭正就企業內部糾紛進行協商，但安世荷蘭此時批量禁用安世中國員工辦公賬號，挑起新的矛盾，給企業協商工作製造新的困難和障礙。

發言人強調，中方始終秉持對全球半導體產供鏈的負責任態度，安世荷蘭此次所作所為，嚴重破壞企業正常生產經營，如再次引發全球半導體產供鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

2026年3月6日，圖為安世半導體（中國）在微信公眾號發文，稱員工辦公軟件遭安世荷蘭總部封鎖，對運用造成影響。（截圖自微信公眾號安世半導體）

聞泰科技於2019年有條件下收購安世半導體，不過總部指中方自收購後開始計劃將生產技術轉移到中國。荷蘭政府去年「接管」安世半導體荷蘭總公司，引發中荷之間爭拗，國際晶片出現斷供危機，全球多間車企大受影響。