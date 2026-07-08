世界盃｜挪威迎戰英格蘭前多人病倒 教練：冷氣和疲勞導致
撰文：林嘉敏
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2026年世界盃8強賽即將開打，香港時間7月12日淩晨5時將迎來挪威對陣英格蘭。不過這隻「維京戰團」近日傳出壞消息，主帥蘇巴根（Stale Solbakken）7月7日已證實一些球員出現身體不適，或為這場對決增添變數。
蘇巴根透露：「我們有幾名球員身體不適，但情況正在好轉。在比賽期間出現這種情況並不理想，但我們正在努力應對。」而蘇巴根本人亦在記者會上出現明顯的咳嗽症狀，他解釋：「這裡有冷氣、飛機、換衣間等等，我們有50幾個人，若完全沒有人出狀況才奇怪。」
據挪威傳媒《Dagbladet》報道，前鋒佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）曾因病缺席球隊首戰伊拉克賽事，而後衛馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）持續咳嗽、身體乏力，也缺席16強擊敗巴西的關鍵戰。
挪威隊在本屆世界盃表現亮眼，在小組賽先後擊敗伊拉克、塞內加爾，僅不敵法國，之後又擊敗科特迪瓦晉級，前鋒夏蘭特（Erling Haaland）並梅開二度，2比1爆冷淘汰五冠王巴西，順利晉級八強。目前好消息是，夏蘭特並未傳出感冒狀況。
另一邊，英格蘭3比2險勝墨西哥晉級，中場大將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，隊長哈利卡尼（Harry Kane）12碼建功，但後衛昆沙（Jarell Quansah）染紅立場，將面臨禁賽，球隊正考慮上訴爭取撤銷處罰。
目前，帶病出戰的挪威隊能否延續黑馬姿態，成為賽事焦點。
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