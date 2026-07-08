伊朗議長斥美國五項「違約」行為：霸凌時代已經結束

伊朗議會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf）7月8日在社交媒體上發文，強烈譴責美國「嚴重違反」伊美諒解備忘錄。



卡利巴夫星期三在X平台說，美國違反伊美諒解備忘錄的行為共有五項，分別是：破壞伊朗在霍爾木茲海峽的調整安排；持續威脅對伊朗發動進一步打擊；恢復石油制裁；對伊朗南部發動襲擊；以色列持續侵略黎巴嫩。

卡利巴夫寫道：「霸凌與敲詐的時代已經結束。這條路走不通。我們不會屈服。」

2026年7月8日，伊朗議會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交媒體X上發文，斥美國五項「違約」行為。（Ｘ＠mb_ghalibaf）

美國中央司令部7日在X平台發表聲明，稱美軍已開始對伊朗發起一系列強力打擊，這些打擊是為了回應伊朗對三艘航經霍爾木茲海峽商船的襲擊。同日，美國財政部外國資產控制辦公室宣布撤銷對伊朗石油生產、交付和銷售為期60天的授權。消息公布後，油價上漲超過5%。

2026年7月8日，美國中央司令部（CENTCOM）在Ｘ上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，以此作為對伊朗近期襲擊途徑霍爾木茲海峽商船的回應。（Ｘ@CENTCOM）

伊朗國家廣播電視台新聞網（IRIB News）8日凌晨報道，伊朗格什姆島（Qeshm Island）、錫里克市（Sirik）、伊朗主要港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）都傳出多次爆炸聲。

伊朗媒體稱，格什姆島8日清晨再次傳出爆炸聲，哈爾克島（Kharg Island）也傳出爆炸聲。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

