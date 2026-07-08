世界盃｜IShowSpeed遭歧視辱罵：滾回動物園哭 國際足協介入調查
撰文：官祿倡
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國際足協（FIFA）7月7日表示，正在調查一宗美國知名網紅IShowSpeed（甲亢哥）遭一名身穿阿根廷球衣觀眾使用帶有種族主義色彩字眼辱罵的事件，FIFA對事件表示譴責，強調這類行為無論在球場還是在任何地方都不應被容忍。
在香港時間7月4日舉行的2026世界盃32強賽，阿根廷對陣佛得角的比賽期間，當時正在現場開啟直播的IShowSpeed突然遭一名身穿阿根廷球衣的觀眾瘋狂辱罵，對方先是使用懷疑用西班牙語辱罵：「滾回動物園哭吧」，然後又使用英語大罵：「回家去（Go home）！」
不過IShowSpeed一開始聽不懂對方使用的西班牙語，還在詢問旁人對方說了什麼，隨後一臉無奈並做出手勢離開現場。
FIFA還指出，世界盃是一場慶祝團結、多元與尊重的盛會。將世界各地的人們、文化與社群凝聚在一起，而任何以損害這些價值觀的方式行事的人，都不會在我們的比賽中受到歡迎。
IShowSpeed是美國知名網紅，2005年出生於美國俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati）。他在YouTube上的追蹤數超過5000萬，在Instagram上坐擁4500萬追蹤，還在TikTok上獲得4700萬追蹤。他去年來訪北京、上海、成都等中國各大城市並進行全程直播，還來到香港市區四處「打卡」，一時間在網上掀起討論潮。
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