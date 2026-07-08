世界盃｜IShowSpeed遭歧視辱罵：滾回動物園哭　國際足協介入調查

國際足協（FIFA）7月7日表示，正在調查一宗美國知名網紅IShowSpeed（甲亢哥）遭一名身穿阿根廷球衣觀眾使用帶有種族主義色彩字眼辱罵的事件，FIFA對事件表示譴責，強調這類行為無論在球場還是在任何地方都不應被容忍。



在香港時間7月4日舉行的2026世界盃32強賽，阿根廷對陣佛得角的比賽期間，當時正在現場開啟直播的IShowSpeed突然遭一名身穿阿根廷球衣的觀眾瘋狂辱罵，對方先是使用懷疑用西班牙語辱罵：「滾回動物園哭吧」，然後又使用英語大罵：「回家去（Go home）！」

不過IShowSpeed一開始聽不懂對方使用的西班牙語，還在詢問旁人對方說了什麼，隨後一臉無奈並做出手勢離開現場。

FIFA還指出，世界盃是一場慶祝團結、多元與尊重的盛會。將世界各地的人們、文化與社群凝聚在一起，而任何以損害這些價值觀的方式行事的人，都不會在我們的比賽中受到歡迎。

2026年7月3日，美國佛羅里達州，圖為美國知名網紅ISHOWSPEED在世界盃比賽期間遭身穿阿根廷球衣觀眾以帶有種族歧視性字眼辱罵的拼圖，左圖為涉事觀眾，右圖為ISHOWSPEED在事件發生後表情無奈。（X@Footballtweet）

IShowSpeed是美國知名網紅，2005年出生於美國俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati）。他在YouTube上的追蹤數超過5000萬，在Instagram上坐擁4500萬追蹤，還在TikTok上獲得4700萬追蹤。他去年來訪北京、上海、成都等中國各大城市並進行全程直播，還來到香港市區四處「打卡」，一時間在網上掀起討論潮。