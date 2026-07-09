美伊再次翻臉　哈梅內伊國葬是里程碑　伊朗的覺醒和美國的誤判

在土耳其北約會議上，特朗普（Donald Trump）重新對伊朗發出新的戰爭威脅，怒噴伊朗人不守信用，談判是浪費時間。要知道，就在一周左右之前，特朗普還吹噓卡塔爾的談判進展很順利，伊朗人很好相處，且自己保證不會在伊朗最高領袖葬禮期間攻擊伊朗。為何這麼短的時間內，特朗普就畫風突變呢？



表面上源於昨天伊朗對霍爾木茲海峽阿曼一側過境商船的攻擊，隨後美國與伊朗相互報復，形勢開始惡化。

事實上，一個重要的節點是哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的國家葬禮結束。

在此之前，為了確保哈梅內伊葬禮順利舉行，伊朗的鷹派力量將不能不保持一定的克制——要知道，這個葬禮對於伊朗體制的維繫和權力的傳承具有無法忽視的巨大的宗教、意識形態和合法性意義。

其實，我們都知道，這場戰爭不可能真的結束。回過頭看伊朗，這次哈梅內伊的國算是一個里程碑。伊朗這場國葬是相當成功的，實現了接班人穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）當局的三大目標。

2026年7月6日，在伊拉克納傑夫和卡爾巴拉舉行的葬禮遊行前，一名伊拉克警察在印有伊朗已故最高領袖哈梅內伊肖像的橫幅前站崗。 (REUTERS)

首先是國內層面，德黑蘭成功凝聚了全民意志，維護了政權合法性，這是決定伊朗未來數十年發展成就的基礎。德黑蘭、庫姆等主會場人山人海，僅德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺主廣場單日就聚集了數百萬民眾。據統計，至少有1500萬民眾參加活動。悼念的人數覆蓋了全年齡段、各行各業工人、學生、軍人、宗教人士和普通市民。這場國葬的參與人數創歷史新高，甚至超過了1989年霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的葬禮，伊朗民眾群情激憤，國家凝聚力達到頂峰。如果這個時候伊朗徵兵，估計上千萬人都不會皺下眉頭。

從影片畫面上看，全場爆發痛哭哀嚎，伊朗民眾集體高喊「復仇」口號，直言與美國結下血海深仇，永遠不會緩和關係。有人高喊着他們來到這裹不是為了參加葬禮，而是為了復讎。除此之外，「殺死特朗普」、「打倒美國」、「打倒以色列」的口號震耳欲聾。

其次是國際層面。德黑蘭成功打破了西方的外交孤立。

為了阻止其他國家參加伊朗國葬，美方用盡了手段，美國國務院、白宮官員一對一致電多國駐美大使和國家領導層，明確發出警告：如果派出官方代表團出席哈梅內伊國葬，美方將重新評估雙邊經貿、防務合作，追加單邊制裁，限制投資和軍貿往來。這是赤裸裸的威脅，這種手段取得了一定效果。

圖為2026年7月3日，左起：伊朗司法總監埃傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）、伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的國葬儀式。（WANA via REUTERS）

比如印度總理莫迪（Narendra Modi）拒絕出席，指派了一個低級別代表團參加; 美國向歐盟、北約成員國施壓，要求孤立伊朗，因此歐洲大國基本無人到場; 作為海灣國家的「軍事保護傘」，美國威逼沙特、阿聯酋等國不要出席，最終沙特、卡塔爾、阿曼頂住壓力派出代表，其餘海灣國家妥協了，僅僅向伊朗發了唁電。

整體來看，在美國的影響下，共計13個國家取消了原定官方代表團出席計劃，包含3個東歐國家、5個非洲受援國、2個波斯灣國家、2個東亞國家和1個中亞國家。

但除此之外，有將近100個國家頂住壓力，派出代表團出席伊朗的國葬，其中8個國家元首和政府首腦到場，中俄也派出了高級別代表團，還有90餘個國家的宗教領袖、民間代表參會。

最後，這場國家葬禮徹底打破了美方最後的幻想。 7月4日，特朗普接受美媒電話採訪，公開承認自己非常震驚，他的原話是：看到數百萬伊朗民眾痛哭哀悼，我完全沒想到，我原本以為伊朗民眾都厭惡哈梅內伊。同時他表示，原本可以空襲聚集的伊朗高層，但他選擇了停戰，在葬禮期間不開火，葬禮結束後重啟伊美談判。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉出席北約領峰會後，在記者會發表講話。（Reuters）

相信特朗普是真心話。在2月28日斬首哈梅內伊以後，美以曾判斷伊朗會陷入內亂，其國內的反對勢力必然抬頭，而美以可以扶持反對派繼續搞亂伊朗，以坐山觀虎鬥的方式等待伊朗政權垮台。這是特朗普的第一個誤判。

美以原本認為，哈梅內伊離世後，繼任者威望不足，無法統籌軍方、宗教、政府多方勢力，很難壓住國內局面，伊朗要麼走向分裂，要麼被迫接受美國的苛刻談判條件，放棄地區擴張和核計劃，徹底屈服於美方霸權。結果大家都看到了，穆傑塔巴不但穩定了局面，還迫使美國一步步妥協，這是特朗普的第二個誤判。

至於現在的國葬局面，完全擊破了特朗普的幻想，德黑蘭千萬民眾通宵聚集送別，靈柩出場時全民痛哭，集體高喊復讎口號，不分階層、年齡的民眾表達同仇敵愾的態度。 這種民族共情和空前團結，是特朗普第三個誤判。

伊朗雖然損傷慘重，但恐怕熬過了最難的時候，雖然這條路還很長。 而美國絕不是贏家。隨着哈梅內伊葬禮的結束，在這種情況下，伊朗的克制也就沒有必要了。於是，當葬禮的敏感環節結束之後，伊朗在談判問題上很可能發生了兩個方面的巨大變化。 一方面，伊朗在海峽控制上恢復了強硬，不再保留，轟炸了企圖從阿曼一側通行的商船; 另一方面，伊朗在核問題上不再模糊，變得更加強硬，強化了之前的立場。這自然會刺激到特朗普政府產生了相當大的不滿。美伊的分歧本來就非常大，心平氣和是不可能做到的。談止戰，就會是一個反反覆覆的博弈過程。