伊朗致函聯合國譴責美國侵略行徑　稱海峽只能在伊方安排下重開

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）7月8日致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），強烈譴責美國重複侵略行徑，以及持續違反《聯合國憲章》和其他國際法準則的行為。另外厭伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）周四表示，霍爾木茲海峽只有在「伊朗的安排而非美國的威脅」下才能開放。



伊拉瓦尼周三表示：「這些新近發生的侵略行為再次公然違反《聯合國憲章》第二條第四款，並實質性地違反《伊斯蘭堡諒解備忘錄》第一款。」

2026年7月8日，美國中央司令部（CENTCOM）在Ｘ上公布對伊朗新一輪打擊的畫面，以此作為對伊朗近期襲擊途徑霍爾木茲海峽商船的回應。（Ｘ@CENTCOM）

信函表示，蓄意攻擊民用設施，並持續對伊朗非法使用武力，「對國際和平與安全構成嚴重威脅，並進一步表明美國完全無視其國際法律義務」。伊方重申，美國應對其非法使用武力所造成的一切後果承擔全部和明確的責任，並應對其非法行為對國際和平與安全構成的嚴重威脅承擔責任。

伊朗國會議長卡利巴夫則指：「美國至今仍未明白，霸凌和背信棄義終將付出代價。我要說清楚：如果你攻擊，你必將遭到反擊。」

2026年6月20日，瑞士盧塞恩，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammed Bagher Ghalibaf）在布爾根施托克渡假村出席伊美談判。（Reuters）

卡利巴夫同時警告華盛頓，不要試圖就霍爾木茲海峽問題向德黑蘭施壓。他稱，「霍爾木茲海峽的開放只會由伊朗方面做出安排，而不是通過美國的威脅。不要白費力氣，否則只會越陷越深。」