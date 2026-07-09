伊朗致函聯合國譴責美國侵略行徑 稱海峽只能在伊方安排下重開
撰文：張涵語
出版：更新：
伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）7月8日致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），強烈譴責美國重複侵略行徑，以及持續違反《聯合國憲章》和其他國際法準則的行為。另外厭伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）周四表示，霍爾木茲海峽只有在「伊朗的安排而非美國的威脅」下才能開放。
伊拉瓦尼周三表示：「這些新近發生的侵略行為再次公然違反《聯合國憲章》第二條第四款，並實質性地違反《伊斯蘭堡諒解備忘錄》第一款。」
信函表示，蓄意攻擊民用設施，並持續對伊朗非法使用武力，「對國際和平與安全構成嚴重威脅，並進一步表明美國完全無視其國際法律義務」。伊方重申，美國應對其非法使用武力所造成的一切後果承擔全部和明確的責任，並應對其非法行為對國際和平與安全構成的嚴重威脅承擔責任。
伊朗國會議長卡利巴夫則指：「美國至今仍未明白，霸凌和背信棄義終將付出代價。我要說清楚：如果你攻擊，你必將遭到反擊。」
卡利巴夫同時警告華盛頓，不要試圖就霍爾木茲海峽問題向德黑蘭施壓。他稱，「霍爾木茲海峽的開放只會由伊朗方面做出安排，而不是通過美國的威脅。不要白費力氣，否則只會越陷越深。」
伊朗進入後哈梅內伊時代 重新凝聚民眾惟權力博弈未見分曉北約峰會｜特朗普未有乘坐新空軍一號專機離開 疑因伊朗暗殺風險北約峰會｜特朗普發言誤稱伊朗為「日本伊斯蘭共和國」| 有片美伊再次翻臉 哈梅內伊國葬是里程碑 伊朗的覺醒和美國的誤判