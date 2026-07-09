特朗普︰美軍歐洲駐軍問題取決於格陵蘭協議

美國總統特朗普（Donald Trump） 7月8日表示，美國是否會從歐洲撤走更多美軍，取決於有關格陵蘭的協議，目前未有決定。特朗普在出席完北約峰會回國時表示，如果未能就格陵蘭達成非常好的協議，會考慮撤走更多美軍，但未有透露詳情。



特朗普此前曾暗示，格陵蘭島應置於美國控制之下，他周三告訴記者，「就格陵蘭島達成一項非常好的協議」將在任何駐軍決定中發揮關鍵作用。近期，他在歐洲駐軍問題上說法前後矛盾，幾週前他曾表示將從歐洲撤出5,000名士兵，之後又暗示將向波蘭派遣5,000名士兵。

特朗普又指，在他提出要切斷與西班牙的一切貿易往來後，西班牙同意向美國支付更多款項，形容西班牙變得非常慷慨，故願意繼續磋商，但未有透露是涉及甚麼費用。

西班牙國旗：The Spanish flag is seen outside the Constitutional Court building in Madrid, Spain, December 29, 2022. REUTERS/Violeta Santos Moura

早前，特朗普批評西班牙是「糟糕的伙伴，不支持美國攻打伊朗」，他稱已指示財長貝森特（Scott Bessent），切斷與西班牙的一切貿易往來。