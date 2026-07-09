WSJ：驚悉商船在霍爾木茲遇襲　特朗普認定伊朗無意達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日在土耳其的北約峰會上直言，兩周前在法國凡爾賽宮簽署的美伊和平協議備忘錄（MoU）「結束了」。《華爾街日報》披露幕後細節，指特朗普驚悉霍爾木茲有商船遇襲後，跟幕僚商討後，認定伊朗根本並非真想達成最終協議。



《華爾街日報》報道指，本周一（7月6日）晚——特朗普準備啟程赴土耳其時，國務卿魯比奧（Marco Rubio）及防長赫格塞思（Pete Hegseth）向其匯報，伊朗向霍爾木茲海峽南方航道商船發射反艦巡航導彈及自殺無人機，3艘船數小時內中招，包括一艘卡塔爾LNG船。

特朗普怒問僚屬伊朗是否真想談最終協議，最終認定伊朗無意達成最終協議。隨即美方隨即弔銷伊朗售油許可，周二、周三連續對海峽周邊伊朗目標發動打擊，並威脅攻擊海水淡化廠等民用基建。

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

副總統萬斯（JD Vance）周三在密爾沃基放話：「他們敢開火，我們就狠狠打擊他們。」伊朗外交官反指美方私自開闢未與德黑蘭協調的航道才構成違約，IRGC周末已透過無線電警告試圖穿越霍爾木茲海峽船隻：「導彈無人機已就位」。

美方海軍數週來暗中護航班輪走阿曼沿岸南方航道，已有逾125艘船隻通過海峽。特朗普周三稱「可能重新啟動封鎖」。油價聞訊漲逾6%。

至於伊朗方面，一位伊朗外交官周三表示，美國設立了一條未經德黑蘭協調的航道，違反了和平協議，並聲稱這為伊朗向船隻開火提供了正當理由。