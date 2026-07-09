美軍誤炸伊朗小學175死　美媒：官員無視過時情報警告釀悲劇

美軍在今年2月空襲伊朗，一枚美國製造的戰斧導彈在襲擊首日就擊中伊朗南部米納布（Minab）的一所女子小學，造成至少175人死亡，引發國際關注，美方至今未有就此作出解釋。美媒引述消息人士指，美軍發動襲擊前，系統曾提示目標相關「情報嚴重過時」，惟軍官在戰事初期急於確定目標而無視，最終導致誤炸。消息還指，美軍在事發後數日內已經知悉原因，但五角大樓至今未有公布調查結果。



此次空襲發生在美國對伊行動首日。報道引述三名熟悉決策過程的消息人士透露，軍方使用的系統中嵌入了警告機制，表明有關信息是基於多年前情報，需要重新審核，若要將相關地點加入打擊目標名單，必須經由高級軍官批准。

伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2026年3月8日上傳位於伊朗南部米納布市（Minab）小學遇襲相關的影片，片中一枚導彈擊中校旁的伊朗海軍基地。（X@AryJeay）

不過，由於當時是戰爭初期，高級指揮官急於盡快提供襲擊目標，因此作出「權宜之計」，無視相關警告，直接導致誤炸。

報道指出，在特朗普下令開戰後，美軍與情報分析師雖奉命緊急更新數千處目標資訊，但在空襲正式開始前，仍未全面更新完資料庫內的所有資料。

此外，消息人士指出，美軍在誤炸事件的數日內就知道出錯的前因後果，「那顯然是（因為那些）過時的情報」。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多名學童死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

報道還披露，美軍當時計劃對涉事學校附近的伊朗革命衛隊（IRGC）設施發動襲擊，而根據2013年的衛星圖像顯示，涉事學校與當時的IRGC屬於同一建築群，但2016年的衛星圖像顯示，涉事學校已經被新建起來的圍墻隔開，還開闢有獨立可供進出的大門。