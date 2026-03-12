美軍疑因過時數據誤炸伊朗小學　議員促解釋　27年前類似事被重提

在美國、以色列與伊朗爆發戰事之初，伊朗南部米納布（Minab）女子小學2月28日遭導彈空襲，造成至少175死。雖然美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示是伊朗誤炸，但愈來愈多美媒引述軍方消息指，初步調查指向導彈屬於美國，美方因「過時數據」造成誤炸。美國民主黨一方議員要求政府解釋，3月11日也有共和黨議員指若美軍出錯，就應認責，承認錯誤。

此事並令一宗1999年的美軍疑似誤炸案被重提，即中國駐南斯拉夫大使館遭轟炸事件。



打擊目標定位失誤 小學建築曾屬軍事基地

《紐約時報》較早前引述美國官員和其他了解初步調查結果的人士透露，一項正在進行的軍事調查初步確定，美國應對伊朗小學遭到「戰斧」（Tomahawk）導彈襲擊負責。

初步調查顯示，事件因美軍對打擊目標的定位失誤造成。當時，美軍正在對毗鄰的伊朗基地進行打擊，而該小學建築曾是該基地的一部份。知情人士透露，美國中央司令部的軍官所用數據，為國防情報局（Defense Intelligence Agency）提供的過時資料，作為攻擊目標的坐標。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多人死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

據了解初步調查結果的人士透露，國防情報局提供的「目標編碼」，將這所學校建築標記為軍事目標，並將資料移交中央司令部時進行了通報。據指出，被導彈擊中的建築物並非一直用作學校，目前尚不清楚學校何時在此地開設。

報道引述美方官員稱，負責調查的官員亦已經審查人工智能（AI）模型、數據處理程序，以及情報收集手段，以釐清是否是導致學校被錯誤鎖定的原因。但官員表示，這種錯誤通常不是新技術造成，相反更可能涉及人為錯誤。

導彈殘骸照片：

事發後，伊朗《德黑蘭時報》（Tehran Times）頭版刊登2月28日在空襲中喪生兒童的遺照，標題為「特朗普，請直視他們的眼睛」，認為特朗普應為空襲造成大量學童死亡負責。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）11日則譴責「這次襲擊超出國際法範疇」，呼籲盡快查明誰人要為造成這場悲劇負上責任。

《德黑蘭時報》頭版刊登在空襲中喪生的學童遺照：

美國民主黨議員正要求政府解釋事件，另一邊共和黨參議員Thom Tillis也在3月11日向傳媒指，美國絕不能假裝事件沒有發生，若美軍確實要為這次攻擊負責，就必須承認錯誤。他稱希望看到事件的最終調查結果，「若我們犯錯，就不應該粉飾太平…… 我們應該承認錯誤。」

這並非美軍首次出現疑因過時數據而誤炸的爭議，1999年5月的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件在網絡再次被重提。

1999年5月7日晚上，以美國為首的北約發射5枚「傑達姆」（JDAM）航彈擊中位於貝爾格萊德的中國駐南聯盟大使館，造成中方3人死亡，數十人受傷。

1999年5月7日，以美國為首的北約轟炸貝爾格萊德，擊中中國駐南斯拉夫大使館，新華通訊社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎當場犧牲。

事後，美方解釋是使用了過時的舊地圖導致「誤炸」，但也有觀點認為是美國中情局（CIA）轟炸中國大使館。中國大使館被炸後，點燃中國社會各界的反美浪潮，引發多地大規模遊行，學生走上街頭抗議，北京學生聚集在美國大使館外，譴責北約暴行、反對美國霸權主義。