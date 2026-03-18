英媒：特朗普初期因錯誤情報　錯將伊朗小學被炸歸咎德黑蘭

美以對伊朗展開軍事打擊後， 伊朗南部米納布（Minab）一所女子小學2月28日遭空襲，造成至少175人死亡。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最初試圖歸咎於伊朗，據英國《衛報》3月17日報道，特朗普當時的說法源於一項錯誤情報。



圖為2026年3月7日，美國總統特朗普及防長赫格賽思在空軍一號專機上接受傳媒訪問。（Reuters）

英國《衛報》引述兩位知情人士稱，中央情報局（CIA）經初步評估後，將未經證實的情報告訴特朗普，稱不認為攻擊學校的導彈來自美國，認為導彈來尾翼位置似乎太低，不像是戰斧（Tomahawk）巡航導彈。

知情人士透露，在提出初步評估後不足24小時，CIA已意識到此評估出錯，因為從其他角度拍攝的更多畫面，可以清楚看出涉事的是一枚戰斧導彈。

導彈殘骸照片：

特朗普3月7日曾於空軍一號上表示，因為伊朗發動空襲，導致南部一所小學多人死亡。而在其後的記者會上，他雖提到擊中學校的是戰斧導彈，但仍暗示導彈屬於伊朗。

《衛報》指出，不清楚特朗普於何時聽取相關簡報，但有CIA前官員表示，向特朗普提供初步資訊很危險，因為他可能會把事情搞得一團糟。「如果負責人問你問題，最好的回答是不知道，因為你知道以後要糾正錯誤有多難」。

在此之前，美國《紐約時報》曾於3月10日報道，根據美國軍方初步調查，涉事的戰斧導彈屬於美國，由於國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）提供的資料過時，令小學的坐標被列入攻擊目標，從而造成誤炸。