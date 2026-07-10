世界盃法國對摩洛哥　外媒：巴黎部署8000警力及無人機防賽後騷亂

世界盃8強賽事持續，法國將在香港時間7月10日凌晨4時對決摩洛哥。外媒報道，法國為應對賽後可能出現的騷亂，事前已在全國部署2萬警力，其中8000名警員及無人機設備將被部署在巴黎。



英國《太陽報》及美國《政治報》歐洲版9日報道，這場比賽背後有多個潛在「火藥桶」，可能會引發賽後騷亂。

巴黎香榭麗舍大道的商店裝上木板應對潛在混亂：

首先，法國在該國球隊參加大型比賽賽後，經常會發生的暴力事件。法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）5月在歐聯決賽擊敗阿仙奴成功蟬聯冠軍後，法國多地的慶祝活動失控，爆發大規模騷亂。

另外，法國與摩洛哥政府之間的關係雖然不錯，但兩國之間有關殖民的歷史恩怨仍然存在。再加上，法國擁有龐大的摩洛哥裔社群，因此不論比賽結果如何，都有引起混亂的可能。

法國媒體《巴黎人報》（Le Parisien）8日晚引述一份法國政府內部文件，其中指由於法國對摩洛哥的比賽是淘汰賽，而且關乎能否晉級4強，因此存在更大的公共安全風險。

2022年12月10日，法國巴黎 ，摩洛哥足球隊於2022年卡塔爾世界盃擊敗葡萄牙後，巴黎警方在香榭麗舍大道執法制止賽後發生的騷亂。 （Getty）

據《太陽報》，巴黎部份地鐵站應警方要求，將在比賽開始前一小時關閉，屆時城市西北部香榭麗舍大道周圍區域基本上將無公共交通服務；在巴黎東部，巴士底獄周圍的幾條街道將完全禁止車輛通行。

法國警方表示，由於存在發生嚴重公共騷亂的風險，上述措施是保障民眾人身及財產安全的適當且必要之舉。