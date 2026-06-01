巴黎聖日耳門奪冠慶祝失控爆騷亂 逾200人傷 馬克龍：絕不姑息
撰文：林嘉敏
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法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）在5月30日的歐聯決賽擊敗英超「一哥」阿仙奴（Arsenal），成功蟬聯冠軍後，法國多地球迷慶祝活動失控，爆發大規模騷亂，造成219人受傷，其中8人情況危急，另有57名警察在衝突中受傷。
騷亂期間，巴黎公共交通全面中斷，街頭出現燃放煙火、焚燒車輛、商店搶掠等混亂場景。當局急調派約6000名警力維持治安，被迫發射催淚氣體驅散人群。此外，巴黎環城公路發生事故，一名24歲男子身亡，細節仍待調查，暫時未知是否與騷亂直接有關。
內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，已有780人被捕，逾450人被拘留，涉案行為涵蓋襲警、破壞公物、偷竊及非法持械等。
努涅斯指，多數民眾單純慶祝奪冠，但有人趁機製造騷亂。他強調保障集會自由，但絕不姑息違法亂序行為。極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）也批評，法國足球勝利屢次演變為暴力動亂。
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱聖日耳門是法國的巨大驕傲，但不想再看到暴力事件的發生。他批評稱「那不是足球，那不是體育，那不是我們所熱愛的，」並承諾將「毫不留情」處置犯事者。
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