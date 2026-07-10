伊朗首披露哈梅內伊官邸遇襲後畫面 建築內部遭摧毀變廢墟｜有片
撰文：劉耀洋
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伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗戰爭初期，遭美國和以色列空襲刺殺身死亡。伊朗政府7月8日首次披露哈梅內伊官邸遇襲後的影片，其中可以看到建築結構嚴重損毀，內部滿布瓦礫如同廢墟。
半島電視台8日報道，該處是哈梅內伊生前舉行會議以及與公眾見面發表公開布道的地方。美國及以色列伊朗戰爭爆發後，屢次轟炸該建築。
據伊朗釋出的50秒影片，從空中看該建築如今只剩下一堆破碎的金屬殘骸，幾乎完全無法辨認其原本的結構。厚厚的瓦礫堆覆蓋整個樓層，大量金屬支撐結構散落一地。
據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post），儘管攻擊發生後不久，該建築的衛星圖像就已被公布，但外界直到現在才首次得悉建築內部的景象。
這段影片發布的時機，恰逢哈梅內伊的葬禮。他的遺體經過在為期約一週的葬禮儀式，於當日早上運抵其家鄉馬什哈德，準備在伊瑪目禮薩陵墓下葬。
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