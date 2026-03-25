黃仁勳罕見談生死　冀在工作中突然離世　避免長時間痛苦｜有片

作為全球市值最高企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁，黃仁勳一直樂意分享他的人生觀。黃仁勳近日接受一個播客節目訪問時表示：「我所追求、所期盼的結果，就是在工作中離世，最好是當場離世，這樣就不會有長時間的痛苦。」



黃仁勳在一個播客節目中分享他對生死的看法：

在接受Lex Fridman的訪問時，黃仁勳被問到是否會思考關於死亡的問題，以及他是否害怕死亡。

黃仁勳表示：「我真的不想死。我的生活很美好，家庭美滿，工作也非常重要。這並非「一生一次」的經歷，並非暗示很多人都經歷過，而是指我正在經歷的人類歷史上獨一無二的事件。」

黃仁勳強調：「英偉達是史上最具影響力的科技公司之一，我們正在從事非常重要的工作，我對此非常重視。當然，也有一些實際問題需要考慮，例如我們應該如何進行繼承規劃？我曾公開表示我不相信繼承規劃。」

黃仁勳又指：「原因並非因為我永生不死。而是因為，如果你擔心繼承規劃，如果你為此焦慮不已，那麼你該怎麼做呢？那就把所有問題都歸結到最根本的層次。如果你關心公司在你離世後的未來，那麼你今天最重要的事情就是盡可能頻繁、持續地傳承知識、資訊、洞察力、技能和經驗。這就是為什麼我總是當着團隊的面來講解所有事情。每一次會議都是講解會議。我在公司內外的每一分每一秒，都是為了盡快將知識傳遞給別人。」

黃仁勳其後分享他對死亡的看法：「我學到的東西，放在桌上的時間從來不會超過一瞬間。我會把這些資訊、這些知識傳遞出去。我還沒完全掌握，就已經把它推薦給別人了。 快去學這個！這太酷了！你肯定也想學！ 所以我不斷地傳遞知識，給予他人賦能，提升周圍每個人的能力，這樣我追求的、我所期盼的，就是我能死在工作崗位上，最好是瞬間就死在工作崗位上，這樣就不會有長時間的痛苦。」