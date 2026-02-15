英國「前首席捕鼠大臣」Palmerston離世享年12歲　「死對頭」悼念

英國「首席捕鼠大臣」帕默斯頓（Palmerston）證實於2月12日安詳離世，享年12歲，這相當於人類60多歲。牠2016年從流浪貓變身英國外交部的首席捕鼠大臣，2025年2月「轉任」英國海外領土百慕達的「貓科關係顧問」。



英媒《獨立報》（The Independent）報道，帕默斯頓原先是隻流浪貓，後來得到英國動保團體「Battersea Dogs & Cats Home」救助，2016年進入英國白廳服務，擔任外交部首席捕鼠大臣，期間還遇上COVID-19疫情席捲全球，牠也「居家辦公」了一段時間，直到2020年退休。

點圖看看英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）：

+ 16

後來帕默斯頓寫信告訴英外交及國協事務部副部長麥克唐納（Simon McDonald），稱自己希望有更多時間「遠離鎂光燈」，因為牠發現這樣的生活比較安靜與輕鬆。

帕默斯頓提到，牠以自己在社群平台X的10萬名粉絲證明，即便只是1個有4條腿的毛寶貝，也可以在英國的國際影響上，發揮至關重要的作用。而在外交部回覆的信件中，也說到帕默斯頓曾在桌旁留下1隻有咬痕的死老鼠，這讓人類「有點難領情」。

2025年2月，帕默斯頓宣布轉為「半退休」，到英國的海外領土百慕達（Bermuda）擔任新任總督默多克（Andrew Murdoch）的「貓科關係顧問」。

帕默斯頓的官方X帳號於2026年2月14日公布訃聞，證實帕默斯頓過世，

Palmerston, Diplocat extraordinaire, passed away peacefully on 12 February. “Palmy” was a special member of the Government House team in Bermuda, and a much loved family member. He was a wonderful companion, with a gentle nature, and will be sorely missed.（傑出的外交喵官帕默斯頓，已在2月12日安詳離世，牠曾是百慕達總督府團隊的重要成員，也是深獲喜愛的家庭成員。牠是個很棒的夥伴，有著溫和性情，我們永遠懷念牠。）

而帕默斯頓在西敏寺工作時，傳與唐寧街10號官邸的首席捕鼠大臣Larry the Cat長期不合，如今「宿敵」過世，Larry也在X發文悼念，「永別了，老朋友」。

點圖看看唐寧街10號官邸的首席捕鼠官「賴瑞貓」（Larry） :

+ 33

許多網友也湧入帕默斯頓的X帳號，留言緬懷這位傳奇浪貓。

延伸閱讀：

艾普斯坦專機90次飛英！少女代號「溫莎夫人」進宮見安德魯

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】