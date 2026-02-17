荷里活影帝羅拔杜華離世終年95歲　曾出演《教父》《現代啟示錄》

曾經參演《教父》（The Godfather）系列與《現代啟示錄》（Apocalypse Now）等電影，1984年憑《鐵漢柔情》（Tender Mercies）榮膺奧斯卡影帝的美國男星羅拔杜華（Robert Duvall）離世，終年95歲。其妻子在社交平台證實此消息，稱羅拔杜華2月15日在家中安詳離世。



圖為2007年9月16日，荷里活男星羅拔杜華（Robert Duvall）憑《Broken Trail》，奪得艾美獎迷你劇/電視電影最佳男主角獎，以及作為執行製片人獲得艾美獎最佳迷你劇獎。（Reuters）

羅拔杜華的父親是名海軍上將，母親是一位業餘演員。他主要在馬里蘭州長大，後來搬到紐約。在出演了多部電視劇後，他於1962年的電影《怪屋疑雲》（To Kill a Mockingbird）中首次亮相。

羅拔杜華一生出演了近百部電影，既是演員，也是導演、電影製作人。他曾7次獲得奧斯卡提名，於1983年憑在《鐵漢柔情》飾演一位過氣的鄉村歌手，獲得奧斯卡最佳男主角獎。他令人難忘的角色，包括在前兩部《教父》電影中，飾演黑幫顧問Tom Hagen；以及在1979年的《現代啟示錄》中飾演對戰爭近乎狂熱的基爾戈上校（Lt. Col. Bill Kilgore）。