世界盃｜挪威8強鬥英格蘭　兩地航空公司先上演「牙骹戰」｜有片

挪威在今屆世界盃表現搶眼，更首度殺入8強，並將在7月11日迎戰爭取相隔60年再度奪冠的英格蘭。賽前挪威射手夏蘭特（Erling Haaland）直言，壓力落在英格蘭身上；而兩地的航空公司亦發起「牙骹戰」，以自己在社交平台的標誌作為賭注，令兩國的火藥味由球場擴散到天空。



挪威航空公司（Norwegian Air Shuttle）7月9日在Instagram上載挪威球迷慶祝的片段，當中包括「維京划船」的場面，並配上「致英國航空公司，準備押上你的標誌嗎？」，稱如果挪威在賽事勝出，英航就要在自己的IG帳戶頭像換成挪威航空的頭像，反之亦然。

有關帖文已經吸引近10萬人讚好，以及超過2800個留言，多家航空公司加入成為「花生友」觀戰：冰島航空（Iceland Air）稱會在旁邊打氣；芬蘭航空（Finnair）則被問到是否支持北歐「自己人」挪威時，則含糊地回應「希望最好的北歐…等一下」，沒有明確表態。

挪威球迷在世界盃期間不輪在場內或場外，都會發起「維京划船」（Viking row）的打氣文化，成為今屆賽事的其中一個特色。（Reuters）

瑞士航空就表示，他們正忙於準備美斯（Leo Messi）率領的阿根廷對瑞士賽事，因此沒有時間參與；意大利航空（ITA Airways）就趁機緬懷球隊在2006年奪冠的過去，慨嘆他們如今只能隔岸觀火。

至於遭挪威航空點名的英航亦有回應，表示「不要賭贏不了的事情」，似乎信心十足。英航亦在自己的IG上載與挪威航空客機合照的片段，叫對方找細節，引導對方在英航客機尾翼上看到「It's coming home」（足球回家）的句子；而在另一篇帖文則見到英航為挪威航空送上同一句子的紙張，對方其後再發文，指英航已經同意對賭，呼籲大家關注。