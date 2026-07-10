世界盃｜比利時球衣被嘲像兒童睡衣　售價破千仍秒殺！全歐洲斷貨

比利時將於7月10日在世界盃8強正面對決強敵西班牙，角逐關鍵的4強門票。然而，除了賽場上的強強對決引人關注外，比利時隊這次顛覆傳統的全新客場球衣，更在國際球壇與時尚圈掀起風暴。這款打破過去深植人心的「紅魔鬼」招牌、改採粉紅與淺藍交織的球衣，不僅被英媒狠酸像「兒童睡衣」，更因為致敬藝術大師的一句話，意外踩到國際足協（FIFA）的紅線。



致敬超現實大師！「紅魔的球隊鬼」大膽變身粉嫩泡泡糖

根據比利時皇家足球協會（RBFA）官方說明，這款由知名運動品牌Adidas操刀的客場球衣被譽為「馬格利特球衣」，核心靈感正是源自比利時超現實主義巨匠馬格利特（René Magritte）的知名畫作《空間之聲》與《形象的背叛》。球衣上的圓形圖騰象徵足球，而泡泡糖般的粉彩色系則是呼應大師筆下的經典視覺語言。

比利時球隊粉紅與淺藍交織的球衣，被英媒形容像「兒童睡衣」。（Reuters）

比利時和英格蘭的球衣對比，哪款更合你心意▼▼▼

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然而，這項將藝術與體育跨界結合的大膽創新，外界評價卻呈現極度兩極。英國媒體《觀察家報》公開批評，將這款新球衣形容為「兒童睡衣」。面對批評聲浪，比利時明星球員梅尼亞（Thomas Meunier）則透過專訪公開力挺，強調這套戰袍充滿藝術氣息，並直言：

我們的經典球衣當然很好看，但在賽場上展現與眾不同的特質非常重要。

踩FIFA紅線！經典名句「這不是球衣」被迫隱藏

除了外觀設計引發熱議，這款球衣還觸動了國際足球總會（FIFA）的敏感神經。原本設計團隊巧妙改編馬格利特在畫作中的經典名句「這不是煙斗」，將「這不是球衣（Ceci n’est pas un maillot）」的法文標語原定印製於服裝上。

「這不是球衣（Ceci n’est pas un maillot）」的法文標語原定印製於服裝上。(截取自IG@robcottingham)

不過，由於FIFA明文禁止球隊在正式賽事服裝上展示非官方贊助的第三方品牌、事件或標誌，導致這句充滿致敬意味的法文標語無法在賽場上公開亮相。為了符合參賽規定，比利時球員穿著的正式比賽服，只能將該標語「隱藏在內側後領口」。而市售的球迷版則不受此限，大方印在外側。

事實上，類似的審查事件在2022年世界盃也曾上演，當時比利時隊融入「明日世界電子音樂節（Tomorrowland）」元素並印上「LOVE」字樣的球衣，同樣遭到FIFA禁用。

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越罵越有流量！每件高達150歐元 全歐「一件不剩」

雖然這套戰袍挨酸睡衣、又遭到國際足總政治審查，但目前這款話題戰袍官方網站上，定價高達150歐元（約1345港元）的球員版，以及定價100歐元（約897港元）的球迷版，一上架就瞬間秒殺，目前全歐洲已經陷入全面斷貨狀態。

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