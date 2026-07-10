世界盃｜Google網頁搜夏蘭特有彩蛋：紅衣維京戰士划船出征｜有片

2026年世界盃賽事持續，挪威靠前鋒夏蘭特（Erling Haaland）成功挺進8強，這不僅使他的人氣持續上升，也讓挪威隊賽後的「維京划船」（Viking row）慶祝儀式成為球迷討論焦點。對此，Google近日在其搜尋頁面推出專屬彩蛋，只要輸入夏蘭特的名字，搜尋結果頁面下方就會出現多個紅衣維京戰士划船的動畫。



夏蘭特7日9日突然在社交媒體X發文，稱：「今天要做的一件事……在Google上搜索我的名字」，並附上眨眼表情符號。

一眾網上其後發現，只要在Google搜尋欄中輸入「夏蘭特」，不論是使用何種語言，網頁下方都會陸續出現維京人划船的動畫，背景還有鼓聲。

自本屆世界盃決賽週開始後，許多挪威球迷甚至是挪威隊球員都會在球場內外作出被稱為「維京划船」打氣或慶祝方式。

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挪威隊的「維京划船」模仿人們划船的動作，讓人聯想起維京人划船的場景，而挪威與維京文化有着密切的聯繫。因此Google將維京元素融入搜尋動畫，也被認為是向挪威文化致敬。

事實上，Google過去便曾多次配合重大體育賽事或知名人物推出搜尋彩蛋，讓使用者在搜尋資訊時增添互動樂趣。