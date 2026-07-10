北約峰會最危險伴手禮？ 埃爾多安贈左輪手槍 領袖難善後｜有片
北約峰會7月8日於土耳其安卡拉落幕，東道主國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在峰會結束後向各國與會領導人贈送一把左輪手槍，還附上六發子彈，旨在展現本國的國防工業能力。不過，這一特別禮物卻讓領導人們卻感到困惑，如何在臨行前妥善處置這把手槍成為了他們需要面對的難題。
根據匈牙利總理毛焦爾（Péter Magyar）在社交平台上發布的圖片可見，這把造型精緻的左輪手槍被放置在一個木盒中，槍管一側還印刻他的名字。木盒中另有小卡片介紹這把槍——「Gumusay，我國（土耳其）生產的第一把左輪手槍，可發射.357口徑的麥格農（Magnum）子彈與.38口徑子彈，於20世紀90年代研發，由軍火製造商MKE生產」。此外，英國《衛報》還指，木盒中還存放有一份註明該武器可豁免出口管制的文件。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）的發言人表示，所有領袖收到的都是相同型號，並且槍管上刻有各自姓名的左輪手槍。
至於如何處理這份禮物，由於各國法規不同，這些左輪手槍的最終去留不一，尤其是在它們能正常開火的情況下。比利時首相韋佛（Bart de Wever）就將這禮物交給布魯塞爾機場的警方，讓他們妥善將其放在保險箱中保管；波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的左輪手槍正等待通過華沙機場的海關檢查，之後將被轉移到其他地方妥善保管；英國首相施紀賢（Keir Starmer, 又譯斯塔默）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）收到的左輪手槍，目前都暫時留在安卡拉。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）計劃將槍捐給博物館；加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表示左輪手槍已被解除殺傷力，可能會被送往博物館；意大利與盧森堡則將左輪手槍與收到的其他國禮一同保存。
法媒指出，埃爾多安贈送左輪手槍的初衷讓多個代表團感到困惑；雖然各國元首在會晤或峰會期間互贈禮物十分常見，但鮮少需要針對禮物採取這樣的安全措施。土耳其總統府並未立即回應詢問。