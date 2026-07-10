北約峰會最危險伴手禮？　埃爾多安贈左輪手槍　領袖難善後｜有片

北約峰會7月8日於土耳其安卡拉落幕，東道主國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在峰會結束後向各國與會領導人贈送一把左輪手槍，還附上六發子彈，旨在展現本國的國防工業能力。不過，這一特別禮物卻讓領導人們卻感到困惑，如何在臨行前妥善處置這把手槍成為了他們需要面對的難題。



根據匈牙利總理毛焦爾（Péter Magyar）在社交平台上發布的圖片可見，這把造型精緻的左輪手槍被放置在一個木盒中，槍管一側還印刻他的名字。木盒中另有小卡片介紹這把槍——「Gumusay，我國（土耳其）生產的第一把左輪手槍，可發射.357口徑的麥格農（Magnum）子彈與.38口徑子彈，於20世紀90年代研發，由軍火製造商MKE生產」。此外，英國《衛報》還指，木盒中還存放有一份註明該武器可豁免出口管制的文件。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）的發言人表示，所有領袖收到的都是相同型號，並且槍管上刻有各自姓名的左輪手槍。

2026年7月9日，立陶宛維爾紐斯，圖為立陶宛總統在北約峰會結束後獲土耳其總統埃爾多安贈送的一把左輪手槍以及子彈。（立陶宛總統辦公室 via 路透社）

至於如何處理這份禮物，由於各國法規不同，這些左輪手槍的最終去留不一，尤其是在它們能正常開火的情況下。比利時首相韋佛（Bart de Wever）就將這禮物交給布魯塞爾機場的警方，讓他們妥善將其放在保險箱中保管；波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的左輪手槍正等待通過華沙機場的海關檢查，之後將被轉移到其他地方妥善保管；英國首相施紀賢（Keir Starmer, 又譯斯塔默）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）收到的左輪手槍，目前都暫時留在安卡拉。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）計劃將槍捐給博物館；加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表示左輪手槍已被解除殺傷力，可能會被送往博物館；意大利與盧森堡則將左輪手槍與收到的其他國禮一同保存。

法媒指出，埃爾多安贈送左輪手槍的初衷讓多個代表團感到困惑；雖然各國元首在會晤或峰會期間互贈禮物十分常見，但鮮少需要針對禮物採取這樣的安全措施。土耳其總統府並未立即回應詢問。